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NAJAVIO GRADNJU TVORNICE

Šef Audija na udaru kritika, bio na Trumpovom skupu: 'Prekršio pravila tvrtke'

I.K./Hina

26.10.2026 u 11:59

Gernot Doellner
Gernot Doellner Izvor: EPA / Autor: ANNA SZILAGYI
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Predsjednik uprave koncerna Audi Gernot Doellner našao se u ponedjeljak na udaru kritika nakon što je na predizbornom skupu Republikanske stranke u saveznoj zemlji Georgija u društvu predsjednika Donalda Trumpa najavio gradnju tvornice u SAD-u.

Doellner je eklatantno prekršio pravila kompanije koja nalažu političku neutralnost“, rekla je predsjednica sindikata radnika u metalskoj industriji IG Metall Christiane Benner.

Ona je rekla da je njegov nastup na predizbornom skupu republikanaca u društvo Donalda Trumpa „sramotan“.

„Zaposlenici Audija to nisu zaslužili“, rekla je Benner.

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Propadanje u zemlju od srama

I predsjednica radničkog savjeta koncerna Volkswagen u čijem sastavu se Audi nalazi, Daniela Cavallo, je kritizirala Doellnerovo pojavljivanje s Trumpom na pozornici.

„Tko je čuo govor Trumpa i i nakon toga svjedočio tome kako je Doellner postao aktivnim dijelom ovog skupa taj je jedino mogao propasti u zemlju od srama“, rekla je Cavallo.

„Šef naše kompanije je postao marioneta jedne izuzetno sporne političke figure koja krši sve moralne vrijednosti u gospodarstvu i dao se izmanipulirati u političke svrhe“, rekla je Cavallo.

Donald Trump
Donald Trump Izvor: Screenshot / Autor: X

I Cavallo i Benner su naglasili da gradnju tvornice u SAD-u mora odobriti i radnički savjet koncerna. Stručnjak za automobilsku industriju s Visoke škole za srednje poduzetnike u Berlinu, Frank Schwope, rekao je za dnevnik Bild kako gradnja novog pogona Audija u SAD-u ugrožava radna mjesta u Njemačkoj.

„Volkswagen već sad u Njemačkoj muku muči s viškom kapaciteta i zato je moguće prebacivanje proizvodnje nekih modela u SAD čime bi neki pogoni u Njemačkoj postali suvišni“, rekao je Schwope.

Audi Q5
Audi Q5 Izvor: Profimedia / Autor: Eric Dubost / Zuma Press / Profimedia

On je rekao kako je posebice ugrožen pogon Audija u južnonjemačkom Neckarsulmu gdje trenutačno radi oko 15.000 radnika. Ugroženi su, kako se navodi, i neki pogoni Porschea, koji se također nalazi u sklopu koncerna Volkswagen.

Audi je objasnio kako investicija u SAD-u nije odluka na uštrb Njemačke.

Koncern Volkswagen se trenutačno bori s krizom zbog slabe prodaje, posebice električnih automobila te je najavio ukidanje gotovo 50.000 radnih mjesta diljem Njemačke te zatvaranje pojedinih pogona.

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