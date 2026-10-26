Šef Audija na udaru kritika, bio na Trumpovom skupu: 'Prekršio pravila tvrtke'

Predsjednik uprave koncerna Audi Gernot Doellner našao se u ponedjeljak na udaru kritika nakon što je na predizbornom skupu Republikanske stranke u saveznoj zemlji Georgija u društvu predsjednika Donalda Trumpa najavio gradnju tvornice u SAD-u.

„Doellner je eklatantno prekršio pravila kompanije koja nalažu političku neutralnost“, rekla je predsjednica sindikata radnika u metalskoj industriji IG Metall Christiane Benner. Ona je rekla da je njegov nastup na predizbornom skupu republikanaca u društvo Donalda Trumpa „sramotan“. „Zaposlenici Audija to nisu zaslužili“, rekla je Benner.

Propadanje u zemlju od srama I predsjednica radničkog savjeta koncerna Volkswagen u čijem sastavu se Audi nalazi, Daniela Cavallo, je kritizirala Doellnerovo pojavljivanje s Trumpom na pozornici. „Tko je čuo govor Trumpa i i nakon toga svjedočio tome kako je Doellner postao aktivnim dijelom ovog skupa taj je jedino mogao propasti u zemlju od srama“, rekla je Cavallo. „Šef naše kompanije je postao marioneta jedne izuzetno sporne političke figure koja krši sve moralne vrijednosti u gospodarstvu i dao se izmanipulirati u političke svrhe“, rekla je Cavallo.

I Cavallo i Benner su naglasili da gradnju tvornice u SAD-u mora odobriti i radnički savjet koncerna. Stručnjak za automobilsku industriju s Visoke škole za srednje poduzetnike u Berlinu, Frank Schwope, rekao je za dnevnik Bild kako gradnja novog pogona Audija u SAD-u ugrožava radna mjesta u Njemačkoj. „Volkswagen već sad u Njemačkoj muku muči s viškom kapaciteta i zato je moguće prebacivanje proizvodnje nekih modela u SAD čime bi neki pogoni u Njemačkoj postali suvišni“, rekao je Schwope.