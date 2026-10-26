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novo okupljanje

Srbi slave odlazak Vučića kolom ispred RTS-a: 'Ode Aleksandar'

M.Da.

26.10.2026 u 22:56

Građani ispred RTS-a
Građani ispred RTS-a Izvor: Društvene mreže / Autor: X/Dušan Milenković
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Nakon okupljanja isšred Informera i Pinka, građani Beograda su se okupili i ispred RTS-a gdje su zaplesali kolo. Incidenata zasad nije bilo

Nakon što je grupa građana upala u Informer te prekinula program izvevši glavnog urednika Dragana J. Vučićevića i traživši od njega da se ispriča zbog izvještavanja o studentima i oporbi te se kasnije sukobila s policijom, ispred TV Pinka su upotrijebili jaja, a ispred Radiotelevizije Srbije (RTS) su zaplesali Užičko kolo, javlja N1 Srbija.

Studenti u blokadi su nakon okršaja kod Informera pozvali građane da se okupe na Slaviji te poručili da nema mjesta nasilju.

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"Svatko će za svoja djela odgovarati pred zakonom. Vrijeme odgovornosti dolazi", navodi se u njihovoj objavi.

Istu je poruku poslao i nositelj Studentske liste, Ilija Srdanović: 'Nemojte pribjegavati nikakvoj vrsti nasilja. To vas moli vaša studentska lista i vaš studentski pokret. Živjela Srbija', zaključio je.

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