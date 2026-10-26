Srbi slave odlazak Vučića kolom ispred RTS-a: 'Ode Aleksandar'

Nakon okupljanja isšred Informera i Pinka, građani Beograda su se okupili i ispred RTS-a gdje su zaplesali kolo. Incidenata zasad nije bilo

Nakon što je grupa građana upala u Informer te prekinula program izvevši glavnog urednika Dragana J. Vučićevića i traživši od njega da se ispriča zbog izvještavanja o studentima i oporbi te se kasnije sukobila s policijom, ispred TV Pinka su upotrijebili jaja, a ispred Radiotelevizije Srbije (RTS) su zaplesali Užičko kolo, javlja N1 Srbija.

Још милог народа и кола испред РТС https://t.co/VIKa8x39Ci — Dusan Milenkovic (@dmilenkovic) October 26, 2026

Studenti u blokadi su nakon okršaja kod Informera pozvali građane da se okupe na Slaviji te poručili da nema mjesta nasilju.