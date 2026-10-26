Srbi slave odlazak Vučića kolom ispred RTS-a: 'Ode Aleksandar'

Nakon okupljanja isšred Informera i Pinka, građani Beograda su se okupili i ispred RTS-a gdje su zaplesali kolo. Incidenata zasad nije bilo
Nakon što je grupa građana upala u Informer te prekinula program izvevši glavnog urednika Dragana J. Vučićevića i traživši od njega da se ispriča zbog izvještavanja o studentima i oporbi te se kasnije sukobila s policijom, ispred TV Pinka su upotrijebili jaja, a ispred Radiotelevizije Srbije (RTS) su zaplesali Užičko kolo, javlja N1 Srbija.
Studenti u blokadi su nakon okršaja kod Informera pozvali građane da se okupe na Slaviji te poručili da nema mjesta nasilju.
"Svatko će za svoja djela odgovarati pred zakonom. Vrijeme odgovornosti dolazi", navodi se u njihovoj objavi.
Istu je poruku poslao i nositelj Studentske liste, Ilija Srdanović: 'Nemojte pribjegavati nikakvoj vrsti nasilja. To vas moli vaša studentska lista i vaš studentski pokret. Živjela Srbija', zaključio je.