Legendarni srpski redatelj nakon upada u Informer: 'Toliko smo moja obitelj i ja pretrpjeli zbog njega. Ali ovo što mu rade...'

Upad građana u studio srbijanske televizije Informer, tijekom kojeg je prekinut program uživo, izazvao je brojne reakcije. Među njima se posebno izdvaja ona legendarnog srpskog redatelja Srđana Dragojevića, koji je godinama bio na meti medija bliskih vlasti Aleksandra Vučića. Iako tvrdi da su on i njegova obitelj mnogo pretrpjeli zbog kleveta i laži koje je o njima objavljivao glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević, Dragojević je poručio da ne osjeća zadovoljstvo gledajući njegovo javno ponižavanje.
Incident se dogodio u ponedjeljak navečer, dan nakon što je Vučić priznao poraz svoje liste na parlamentarnim izborima u Srbiji. Nekoliko desetaka građana okupilo se ispred zgrade Informera, televizije poznate po otvorenoj podršci dosadašnjoj vlasti, a dio okupljenih potom je ušao u studio tijekom emisije uživo.
Vučićević je prethodno pozivao policiju i Hitnu pomoć, a telefonom je kontaktirao i Iliju Srđanovića, nositelja pobjedničke studentske liste, tražeći da pozove okupljene da se povuku. Nakon ulaska građana u studio uslijedilo je verbalno sukobljavanje, a redoviti program bio je prekinut. Okupljeni su nakon nekoliko minuta napustili prostorije televizije.
'Trebalo bi da uživam gledajući ovo. Međutim, ne uživam'
Na događaj se na Facebooku osvrnuo Srđan Dragojević, jedan od najpoznatijih srpskih filmskih redatelja, koji je u svojoj objavi izravno progovorio o odnosu s Vučićevićem i njegovim medijem.
'Toliko smo moja obitelj i ja pretrpjeli zbog užasnih kleveta i laži koje je Dragan J. Vučićević objavljivao o meni i mojoj obitelji da bih, gledajući ovaj upad ljudi u Svinjformer, trebao uživati', napisao je Dragojević.
No odmah je dodao da ne osjeća zadovoljstvo zbog prizora iz televizijskog studija.
'Međutim, ne uživam. Žao mi je kada bilo koga maltretiraju.'
Potom je jasno poručio da smatra kako Vučićević treba odgovarati za svoje postupke, ali ne na način kojem je javnost svjedočila tijekom upada u studio.
'Kazneni progon, za sva zla koja je nanio građankama i građanima Srbije zbog promoviranja primitivnog načina života i dokazivanja da se isplati biti zao i pokvaren, to svakako.'
Objavu je zaključio kratkom, ali vrlo izravnom porukom.
'Ponižavanje, ne. Iako je ponižavao stotine boljih od sebe.'
Dragojevićeva reakcija tako otvara pitanje načina na koji bi se Srbija nakon političke promjene trebala odnositi prema ljudima koji su godinama bili povezani s medijskim sustavom dosadašnje vlasti.
Njegova je poruka da odgovornost za eventualna nezakonita postupanja treba utvrđivati kroz institucije i zakonske postupke, a ne javnim ponižavanjem.
Srđan Dragojević jedan je od najpoznatijih srpskih redatelja i scenarista, autor kultnih filmova 'Mi nismo anđeli', 'Lepa sela lepo gore', 'Rane', 'Parada', čija su djela obilježila nekoliko desetljeća regionalne kinematografije.