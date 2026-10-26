Legendarni srpski redatelj nakon upada u Informer: 'Toliko smo moja obitelj i ja pretrpjeli zbog njega. Ali ovo što mu rade...'

Incident se dogodio u ponedjeljak navečer, dan nakon što je Vučić priznao poraz svoje liste na parlamentarnim izborima u Srbiji. Nekoliko desetaka građana okupilo se ispred zgrade Informera , televizije poznate po otvorenoj podršci dosadašnjoj vlasti, a dio okupljenih potom je ušao u studio tijekom emisije uživo.

Vučićević je prethodno pozivao policiju i Hitnu pomoć, a telefonom je kontaktirao i Iliju Srđanovića, nositelja pobjedničke studentske liste, tražeći da pozove okupljene da se povuku. Nakon ulaska građana u studio uslijedilo je verbalno sukobljavanje, a redoviti program bio je prekinut. Okupljeni su nakon nekoliko minuta napustili prostorije televizije.

'Trebalo bi da uživam gledajući ovo. Međutim, ne uživam'

Na događaj se na Facebooku osvrnuo Srđan Dragojević, jedan od najpoznatijih srpskih filmskih redatelja, koji je u svojoj objavi izravno progovorio o odnosu s Vučićevićem i njegovim medijem.

'Toliko smo moja obitelj i ja pretrpjeli zbog užasnih kleveta i laži koje je Dragan J. Vučićević objavljivao o meni i mojoj obitelji da bih, gledajući ovaj upad ljudi u Svinjformer, trebao uživati', napisao je Dragojević.

No odmah je dodao da ne osjeća zadovoljstvo zbog prizora iz televizijskog studija.

'Međutim, ne uživam. Žao mi je kada bilo koga maltretiraju.'