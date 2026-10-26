Srpski odvjetnik otkrio što se događalo u Vučićevu taboru

Srpski odvjetnik Božo Prelević smatra da je na izborima u Srbiji presudio instinkt građana da se odupru poniženju i daljnjem razaranju društva

U razgovoru za N1 Srbija rekao je da je Srpska napredna stranka (SNS) razmatrala različite scenarije, uključujući izborne manipulacije i izazivanje sukoba, no da je velika razlika u glasovima onemogućila takav rasplet. Prelević je istaknuo i važnost činjenice da je izborni rezultat priznat bez krvoprolića i razaranja te upozorio da predstoji borba za vladavinu prava, neovisne medije i institucije.

'Građani su oslobodili Srbiju' Prema Prelevićevim riječima, među građanima se pojavio 'instinkt preživljavanja'. 'Srbija je ozdravila nakon duge i teške bolesti, jednog raka koji je razarao i društvo i državu, koji je sukobljavao građane i prizivao rat', rekao je. Dodao je da je zadovoljan time što Aleksandar Vučić dan nakon izbora nije naredio izborne manipulacije, za koje tvrdi da su se pripremale u Beogradskoj areni. 'To je toliko velika stvar da mi toga nismo svjesni. S jedne strane, poprilično mi je drago što Aleksandar Vučić jučer nije naredio izborne manipulacije. Oni u Areni bili su spremni za to, ali razlika od 500.000 glasova nije im dopuštala da manipuliraju', kazao je Prelević. Naglasio je da je posebno važno to što je sve prošlo bez žrtava i razaranja.

Slavlje u Banjoj Luci Izvor: Pixsell / Autor: Dejan Rakita/PIXSELL







+16 Slavlje u Banjoj Luci Izvor: Pixsell / Autor: Dejan Rakita/PIXSELL

'Sinoć sam bio na vratima parlamenta jer sam mislio da bi nekome možda moglo pasti na pamet da uđe. Ondje su bili policajci u civilu, građani su došli, fotografirali se i nikome to nije palo na pamet. Dobro je što ništa nije razbijeno, osim tih šatora u Ćacilendu', rekao je. Dodao je da je pobjeda Studentske liste ujedno pobjeda građana i zborova koji su je podržali. 'To poniženje koje smo trpjeli, a vi novinari posebno, ovo je i vaša pobjeda. Nije to samo pobjeda Studentske liste, nego pobjeda građana i zborova. Studentska lista pobijedila je na izborima, ali građani su glasali za nju', poručio je. SNS je, tvrdi, razmatrao više scenarija Prelević smatra da izborni rezultat predstavlja velik iskorak za Srbiju u unutarnjoj, regionalnoj i vanjskoj politici. Ipak, upozorio je da Vučićeva vlast i dalje ima vladu i značajnu moć, zbog čega je nužno osmisliti strategiju za promjene. 'Kao što je rekao Saičić, sada bi trebalo napraviti strategiju o tome kako spriječiti razaranje i promjenu vlasti jer oni i dalje imaju vladu, imaju moć. Kad je Vučić u pitanju, uvijek se iznenadim. Iznenadio sam se i jučer kada je priznao izbore, a ne znam što to znači', rekao je. Prema njegovim riječima, Vučić je nakon čestitke pobjednicima ponovno počeo vrijeđati studentski pokret, tvrdeći da je riječ o listi povezanoj s Natašom Kandić. 'To je prijetnja: mi imamo novac, medije, silu...', rekao je Prelević.

Vozila za razbijanje demonstracija u Beogradu Izvor: Pixsell / Autor: R.Z./ATAImages/PIXSELL







Vozila za razbijanje demonstracija u Beogradu Izvor: Pixsell / Autor: R.Z./ATAImages/PIXSELL

Smatra da će među ključnim pitanjima biti promjene u institucijama, uključujući sveučilišne dekane i Regulatorno tijelo za elektroničke medije (REM). Pritom je naglasio da bi se trebalo držati studentskog zahtjeva za vladavinom prava, a ne posezati za osvetom. 'Moramo ići prema drukčijoj Srbiji, u kojoj žive naša djeca', poručio je. Prelević tvrdi da ima informacije iz samog vrha zbivanja prema kojima je SNS bio iznimno iznenađen izlaznošću birača. 'Već oko 15 sati imali su projekcije prema kojima bi izlaznost mogla biti oko 71 posto i razrađivali su različite scenarije. Prema jednom od njih, branili bi institucije, a u Areni manipulirali značajnim brojem glasova. To je varijanta u kojoj bi išli na sukob. Razlika od 500.000 glasova toliko je velika da je ne mogu riješiti čak ni manipulacijama', rekao je. 'Bilo je jasno da Vučić gubi' Prelević smatra da su u trenutku u kojem je postalo jasno da Vučić gubi izbore važnu ulogu mogli imati i pozivi diplomata iz Sjedinjenih Država i Europske unije. 'Bilo je potpuno jasno da je izgubio, i to ne malo, nego znatno. U tom trenutku Ćacilend, koji je upravo bio napunjen kako bi došlo do sukoba s građanima, izgubio je smisao. Odlučio se za drugu opciju, da prizna izbore. Znam da su neki diplomati čestitali Studentskoj listi. Izašao je jer je vidio da je stvar prelomljena. Procijenio je da je za njega bolje da se sve završi mirno nego da dođe do nasilja, jer je pitanje kako bi to nasilje završilo za njega i njegove ljude', rekao je. Dodao je da je već oko 17 sati bilo jasno da Vučić gubi ne samo u velikim gradovima, nego i u manjim sredinama, gdje je Studentska lista, prema njegovim riječima, osvajala i 50 posto više glasova.

Prelević je ocijenio da je izborni rezultat iznimno važan, ali upozorio da nakon političke pobjede slijedi dugotrajan posao izgradnje demokratske države. 'Kao i kod svakog raka, morate pratiti stanje i znati što ćete dalje. Saznali smo od liječnika da više nemamo malignih stanica na mozgu. Hajdemo sada vidjeti kako živjeti i kako izgraditi demokratski uređenu zemlju sa slobodnim medijima i vladavinom prava', rekao je. 'Ćacilend se vlastima vratio kao bumerang' Prelević smatra da je presudila odlučnost građana da više ne žele trpjeti poniženja. Kao jedan od primjera naveo je Ćacilend, koji je, prema njegovoj ocjeni, postao simbol omalovažavanja građana. 'Ćacilend im se vratio kao bumerang jer su ga građani shvatili kao ponižavanje zdravog razuma i samih građana. Na kraju je htio razoriti i obitelj porukom bakama i djedovima da ne slušaju unuke. Pod parolom Ujedinjene Srbije milijarderi nisu imali granica u tome što su sve htjeli razoriti', rekao je. Dodao je da su mu se javljali i ljudi koji su doputovali iz Dubaija kako bi glasali.