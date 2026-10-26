Policija rekonstruirala kobni nalet na dijete kod Šibenika: Vozaču slijedi kaznena prijava

Nakon provedenog očevida uhićen je 45-godišnji vozač automobila, kojeg policija sumnjiči za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom.

Nesreća se dogodila 25. listopada oko 17.07 sati na nerazvrstanoj cesti u Rakovu Selu, a očevidom, kojim je rukovodio zamjenik županijske državne odvjetnice u Šibeniku, utvrđene su okolnosti kobnog naleta.

Prema policijskom izvješću, 45-godišnjak je automobilom šibenskih registarskih oznaka vozio Ulicom Rakovo Selo u smjeru istoka.

Dolaskom do ravnog dijela prometnice, kod kućnog broja 9, nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju kolnika te gustoći prometa kako bi se mogao pravodobno zaustaviti pred predvidivom zaprekom.

Na tom dijelu ceste ograničenje brzine iznosi 50 kilometara na sat.

Dijete izašlo na kolnik s vozačeve lijeve strane

Policija je utvrdila da je vozač prednjim dijelom automobila naletio na dijete koje se nalazilo na desnoj prometnoj traci.

Dijete je u tom trenutku bilo pod nadzorom majke, a na kolnik je izašlo s vozačeve lijeve strane, prethodno se ne uvjerivši da to može učiniti na siguran način, navodi policija.

Na mjesto nesreće odmah su upućene sve žurne službe, no dijete je od zadobivenih ozljeda preminulo na mjestu događaja.

Zbog policijskog očevida, koji je trajao do kasnih nedjeljnih sati, promet na toj dionici bio je potpuno obustavljen.

Vozaču uzeti uzorci krvi i urina, slijedi kaznena prijava

Nakon nesreće 45-godišnji vozač prevezen je u Opću bolnicu u Šibeniku, gdje su mu uzeti uzorci krvi i urina radi vještačenja na prisutnost alkohola i droga.

Rezultati tih analiza još nisu objavljeni.

Vozač je potom uhićen i doveden u službene prostorije policije, gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, 45-godišnjak će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.