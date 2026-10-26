Okršaj na benzinskoj u Čakovcu: Policija tereti dvojac za pokušaj ubojstva

Nakon sukoba trojice muškaraca na parkiralištu benzinske postaje u Čakovcu, 41-godišnjak je teško ozlijeđen i hitno operiran, a dvojica muškaraca uhićena su zbog sumnje u pokušaj ubojstva, priopćila je policija u ponedjeljak.
Policija je dobila dojavu o ranjavanju osobe u nedjelju u 21,04 sata, a na mjesto događaja upućeni su svi raspoloživi policijski službenici koji su potvrdili istinitost dojave.
Prema provedenom kriminalističkom istraživanju, sukob između muškaraca u dobi od 41, 40 i 34 godine dogodio se u nedjelju nešto prije 21 sat na parkiralištu benzinske postaje u Svetojelenskoj cesti u Čakovcu, uz koju se nalazi i ugostiteljski objekt.
U sukobu je 41-godišnjak zadobio ozljede opasne po život te je prevezen u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je podvrgnut hitnom operativnom zahvatu.
Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju policija je uhitila 40-godišnjaka i 34-godišnjaka i privela ih u prostorije Policijske uprave međimurske, a kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja je u tijeku.