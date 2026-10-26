Okršaj na benzinskoj u Čakovcu: Policija tereti dvojac za pokušaj ubojstva

Policija je dobila dojavu o ranjavanju osobe u nedjelju u 21,04 sata, a na mjesto događaja upućeni su svi raspoloživi policijski službenici koji su potvrdili istinitost dojave.

Prema provedenom kriminalističkom istraživanju, sukob između muškaraca u dobi od 41, 40 i 34 godine dogodio se u nedjelju nešto prije 21 sat na parkiralištu benzinske postaje u Svetojelenskoj cesti u Čakovcu, uz koju se nalazi i ugostiteljski objekt.