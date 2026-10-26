Peternel smatra da se Vučić neće predati: 'Ne odlaze tipovi poput njega samo tako'

Pobjeda Studentske liste na parlamentarnim izborima u Srbiji i odlazak Aleksandra Vučića s vlasti nakon 14 godina nije prošla nezapaženo u svijetu, a pogotovo u susjednim državama.

Tako su i brojni hrvatski političari dali svoj osvrt na zbivanja preko Dunava. Među njima je i saborski zastupnik Domina, Igor Peternel, koji smatra da dolazak studenata na vlast neće donijeti "suštinske promjene".

"Niti je u Srbiji postignuta društvena katarza, niti će ovi izbori donijeti bilo kakve suštinske promjene. Za prave promjene potrebne su godine", ustvrdio je Peternel.