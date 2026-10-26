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druga runda

Peternel smatra da se Vučić neće predati: 'Ne odlaze tipovi poput njega samo tako'

M.Da.

26.10.2026 u 20:53

Igor Peternel
Igor Peternel Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL
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Saborski zastupnik Domina, Igor Peternel tvrdi da u srpskom parlamentu praktički ne postoji oporba osim Vučićeva SNS-a, što mu daje poziciju da izravno napada Studentsku listu

Pobjeda Studentske liste na parlamentarnim izborima u Srbiji i odlazak Aleksandra Vučića s vlasti nakon 14 godina nije prošla nezapaženo u svijetu, a pogotovo u susjednim državama.

Tako su i brojni hrvatski političari dali svoj osvrt na zbivanja preko Dunava. Među njima je i saborski zastupnik Domina, Igor Peternel, koji smatra da dolazak studenata na vlast neće donijeti "suštinske promjene".

"Niti je u Srbiji postignuta društvena katarza, niti će ovi izbori donijeti bilo kakve suštinske promjene. Za prave promjene potrebne su godine", ustvrdio je Peternel.

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Vučićevi aduti

Dodao je da Vučić ima adute s kojima se može vratiti na vlast. "Vučić i dalje kontrolira lokalnu vlast, državne institucije su umrežene njegovim ljudima, a u Skupštini će kao jedina oporba vrlo jednostavno u narednim mjesecima izbušiti tu “studentsku” listu sastavljenu od svega i svačega. Uslijedit će određena paraliza sustava i novi izbori. Ne odlaze tipovi poput njega samo tako - nisu ovo crtići iz osamdesetih", ustvrdio je.

Kasnije je u komentarima istaknuo kako je Vučiću uspjelo postići gotovo nezamislivo u politici na ovim prostorima, što mu daje poziciju da se može izravno obračunavati sa studentima. 

"I dodatno što nitko ne spominje - on u ovome svemu ima jednu bitnu pobjedu - uspio je napraviti duopol. On kao jedina oporba, sve ostale stranke uništene i izvan parlamenta, a vlast pokret potpuno nespojivih ljudi koji tek trebaju pokazati da mogu upravljati. Dakle njegova stranka kao jedina alternativa toj vlasti", zaključio je Peternel. 

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