IZBORI U SRBIJI

Građani u euforiji nakon sloma vlasti: 'Mislim da sanjam, ali pobjednike sad čeka paklen posao'
Srbi slave odlazak Vučića kolom ispred RTS-a: 'Ode Aleksandar'
Dok građani ruše Vučićeve televizije, studenti večeras objavili kako će oslobađati medije: Evo što su poručili
Pupovac prozvao Penavu: 'Kada se prešute ZDS i Pavelić, na red dolazi slavljenje Hitlera'
Bizaran istup Vučića nakon upada u Informer: 'Grdno su se prevarili'
VIDEO Nastavlja se 'rušenje' Vučićevih medija: Sad je na redu i TV Pink
Peternel smatra da se Vučić neće predati: 'Ne odlaze tipovi poput njega samo tako'
Legendarni srpski redatelj nakon upada u Informer: 'Toliko smo moja obitelj i ja pretrpjeli zbog njega. Ali ovo što mu rade...'
VIDEO Obračun ispred Informera, policija krenula na masu: 'Dijana Hrka je dobila pendrek'
Doroteja je protjerana u Zagreb, sad se obratila svojim kolegama: 'Bit će potrebne godine...'

ROK JE 30. STUDENOGA

Živite u Njemačkoj, a primate mirovinu iz Hrvatske? HZMO ima važnu poruku

M.Či.

26.10.2026 u 20:40

Novac
Novac Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje poslao je posebnu poruku korisnicima hrvatske mirovine koji žive u Njemačkoj

Kako su naveli u svojoj obavijesti, elektroničkim su putem razmijenjeni podaci potrebni za redovitu isplatu mirovina radi sprečavanja nepripadne isplate zbog smrti korisnika mirovina.

'Korisnici za koje su na navedeni način razmijenjeni podaci ne trebaju u 2026. godini dostaviti popunjenu, potpisanu i ovjerenu tiskanicu potvrde o životu. Korisnicima za koje nisu razmijenjeni podaci elektroničkim putem, poštom na kućne adrese poslane su 14. listopada 2026. tiskanice potvrde o životu za 2026. godinu', ističu iz HZMO-a.

vezane vijesti

Korisnici primljene potvrde o životu trebaju popuniti, potpisati i ovjeriti kod nadležnog tijela te dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 30. studenoga 2026., kako bi im se nastavila isplaćivati mirovina iz hrvatskog osiguranja, naglašavaju iz HZMO-a.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
novo okupljanje

novo okupljanje

Srbi slave odlazak Vučića kolom ispred RTS-a: 'Ode Aleksandar'
ROK JE 30. STUDENOGA

ROK JE 30. STUDENOGA

Živite u Njemačkoj, a primate mirovinu iz Hrvatske? HZMO ima važnu poruku
pad vučića

pad vučića

Bizaran istup Vučića nakon upada u Informer: 'Grdno su se prevarili'

najpopularnije

Još vijesti