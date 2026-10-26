Živite u Njemačkoj, a primate mirovinu iz Hrvatske? HZMO ima važnu poruku

Kako su naveli u svojoj obavijesti, elektroničkim su putem razmijenjeni podaci potrebni za redovitu isplatu mirovina radi sprečavanja nepripadne isplate zbog smrti korisnika mirovina.

'Korisnici za koje su na navedeni način razmijenjeni podaci ne trebaju u 2026. godini dostaviti popunjenu, potpisanu i ovjerenu tiskanicu potvrde o životu. Korisnicima za koje nisu razmijenjeni podaci elektroničkim putem, poštom na kućne adrese poslane su 14. listopada 2026. tiskanice potvrde o životu za 2026. godinu', ističu iz HZMO-a.