Bizaran istup Vučića nakon upada u Informer: 'Grdno su se prevarili'

Vučić se oglasio na Instagramu nakon što je u ponedjeljak navečer skupina građana ušla u prostorije televizije Informer i prekinula program uživo. Ispred zgrade došlo je i do sukoba s policijom, a snimke incidenta brzo su se proširile društvenim mrežama.

'Večeras smo gledali nasilje bez presedana. Monstruozno nasilje, upad u Informer, napad na slobodu izražavanja, slobodu javne riječi i slobodu novinarstva', poručio je Vučić.

Posebno je kritizirao izostanak reakcija europskih institucija i dijela novinarskih organizacija.

'Zanimljivo je da nitko ne smije reći ni riječ o tome. Šuti Europska unija, šute svi, šute mnoga novinarska udruženja i kolege novinari, jer valjda imaju pravo iživljavati se nad Draganom J. Vučićevićem.'

Zatim je ustvrdio da bi reakcije javnosti bile potpuno drukčije da su pripadnici njegove političke opcije upali u prostorije medija koji kritiziraju vlast.

'Da smo mi to napravili, bili bismo najgori nasilnici, diktatori, autokrati i tko zna što sve', rekao je.

Oštro napao nositelja studentske liste

Vučić je potom izdvojio postupanje Ilije Srđanovića, nositelja studentske liste koja je, prema preliminarnim rezultatima, pobijedila na parlamentarnim izborima.

Prema Vučićevim riječima, glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević tijekom incidenta telefonski je kontaktirao Srđanovića i zatražio da pozove okupljene građane da napuste televizijski studio.

'Dragan J. Vučićević pozvao je prvog čovjeka blokaderske liste Iliju Srđanovića i pitao ga hoće li mu pomoći, hoće li zamoliti ljude da izađu. On to nije želio učiniti', ustvrdio je Vučić.

Potom je iznio oštru ocjenu političkih protivnika.

'Imamo posla s opasnim i neodgovornim ljudima. S ljudima koji misle da bi ih se svi trebali bojati, umjesto da razgovaraju s drugima.'

Riječ je o Vučićevim optužbama. Iz njih se ne može zaključiti da je studentska lista organizirala upad u Informer ili da je Srđanović bio odgovoran za postupke okupljenih.

'Ne bojimo ih se. Grdno su se prevarili'

U nastavku obraćanja Vučić je povukao paralelu s političkim događajima iz 2000. godine, kada je nakon masovnih prosvjeda vlast izgubio Slobodan Milošević.

'Grdno su se prevarili. Postoje ljudi koji su sve ovo prošli i 2000. godine. I nimalo ih se ne bojimo. Suprotstavljat ćemo im se na svakom mjestu, čuvajući svoj osobni i fizički integritet', rekao je.

Posebno je naglasio da je njegova stranka priznala izborni poraz i čestitala pobjednicima, a zatim optužio političke protivnike da nisu pokazali jednaku odgovornost.

'Samo jedan dan nakon što smo priznali poraz i čestitali, što oni nisu napravili 14 godina ni na jednim izborima, čak ni kada su gubili s milijun i pol glasova razlike, dogodilo se ovo.'

Vučić je ustvrdio da njegovi protivnici nisu očekivali da će priznati poraz te da sada ne znaju kako se postaviti prema novoj situaciji.

'Izgleda da nisu očekivali da ćemo sve tako završiti. Ne znaju što bi sa svime time. Najbolje im je, izgleda, slaviti tako da nekoga maltretiraju, prebijaju i drže kao taoca, a da nitko za to ne odgovara.'

Zahvalio je i dijelu policajaca koji su intervenirali, ali je istodobno optužio većinu njihovih kolega da nisu željeli obavljati svoj posao kako bi se dodvorili novoj vlasti. Ni za tu tvrdnju nije iznio dokaze.

Najavio dugu političku borbu

Vučićevo obraćanje dolazi nakon velikog izbornog preokreta u Srbiji. U nedjelju navečer priznao je poraz liste okupljene oko Srpske napredne stranke, objavivši procjene prema kojima studentska lista osvaja dovoljno zastupničkih mjesta za samostalnu parlamentarnu većinu.

Iako je poručio da neće opstruirati konstituiranje novog parlamenta i formiranje vlade, njegovo najnovije obraćanje pokazuje da se SNS namjerava nastaviti politički suprotstavljati pobjednicima izbora.

Vučić je poruku zaključio najavom daljnje borbe.

'Nama ostaje da se pripremimo za dugu, tešku i mučnu borbu iz koje ćemo izaći kao pobjednici', poručio je.