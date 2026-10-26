Dok građani ruše Vučićeve televizije, studenti večeras objavili kako će oslobađati medije: Evo što su poručili

Napetosti su počele u ponedjeljak poslijepodne, kada se nekoliko desetaka građana okupilo ispred zgrade Informera. Dio njih potom je ušao u televizijski studio, gdje su se sukobili s urednikom i zaposlenicima. Na snimkama se vidi prevrtanje pojedinih predmeta i oštećena oprema, a nakon incidenta intervenirala je policija.

U večernjim satima prosvjednici su se okupili i ispred zgrade televizije Pink na Dedinju. Ondje ih je dočekao policijski kordon u opremi za razbijanje demonstracija, koji je spriječio prilazak ulazu u televiziju. Prema dosad dostupnim izvještajima, nije potvrđeno da je skupina već ušla u prostorije Pinka.

Posebnu pozornost privukla je prisutnost Dijane Hrke, majke Stefana Hrke, jednog od poginulih u urušavanju nadstrešnice željezničkog kolodvora u Novom Sadu. Ona se tijekom upada verbalno sukobila s Vučićevićem zbog načina na koji je Informer izvještavao o njoj, njezinu sinu i studentskom pokretu.

'Medije ćemo oslobađati u Skupštini, a ne upadima'

Nakon tih događaja studenti su preko svojih službenih kanala uputili novu poruku građanima, pozivajući ih na smirenost i odgovornost.

'Razumijemo sreću, emocije i potrebu da se nakon svega što smo prošli napokon proslavi pobjeda. Ali sada je važno da ostanemo dostojanstveni i odgovorni.

Ne podržavamo upade u medije i institucije niti na njih pozivamo. Medije ćemo oslobađati u Skupštini, institucionalnom borbom za slobodu i profesionalno novinarstvo.

Molimo sve građane da se večeras, nakon završetka proslave na Slaviji, mirno raziđu i krenu svojim kućama.

Pobjedu smo izborili zajedno, sačuvajmo njezino dostojanstvo!', poručili su studenti.

Njihovo obraćanje posebno je važno jer dolazi u trenutku kada se dio građana, nezadovoljan dugogodišnjim radom medija bliskih Vučićevoj vlasti, odlučio na izravne prosvjedne akcije ispred njihovih redakcija.

Studentski pokret, međutim, jasno se ogradio od upada i poručio da promjene u medijskom sustavu namjerava provoditi kroz parlament i institucije.

Od izborne pobjede do prvog velikog izazova

Informer i Pink godinama su među najistaknutijim medijskim podupirateljima Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Njihovo izvještavanje o studentskim prosvjedima izazivalo je brojne kritike sudionika prosvjeda i organizacija koje prate slobodu medija.

No nezadovoljstvo njihovom uređivačkom politikom ne opravdava prijetnje zaposlenicima, upade u redakcije ili uništavanje imovine.

Studentski pokret sada se suočava s jednim od prvih ozbiljnih izazova nakon izborne pobjede - kako nezadovoljstvo građana dosadašnjim sustavom pretvoriti u institucionalne promjene, bez nasilja i samovoljnog kažnjavanja političkih protivnika.

Upravo zato najnovija studentska poruka ima posebno značenje. Nakon gotovo dvije godine prosvjeda i pobjede nad Vučićevom strankom, studenti poručuju da način na koji će se promjene provoditi mora biti jednako važan kao i sam izborni rezultat.