Dok građani ruše Vučićeve televizije, studenti večeras objavili kako će oslobađati medije: Evo što su poručili

Samo dan nakon izborne pobjede nad Aleksandrom Vučićem, slavlje na ulicama Beograda dobilo je i zabrinjavajuću dimenziju. Skupina građana upala je u prostorije televizije Informer, jednog od najglasnijih medijskih podupiratelja dosadašnje vlasti, gdje je došlo do verbalnih sukoba s glavnim urednikom Draganom J. Vučićevićem i prekida programa uživo. Nekoliko sati poslije prosvjednici su se okupili i ispred televizije Pink, još jednog medija bliskog Vučiću. U takvoj atmosferi oglasili su se studenti, pozvavši građane da ne dopuste da se izborna pobjeda pretvori u nasilje i obračune.
Napetosti su počele u ponedjeljak poslijepodne, kada se nekoliko desetaka građana okupilo ispred zgrade Informera. Dio njih potom je ušao u televizijski studio, gdje su se sukobili s urednikom i zaposlenicima. Na snimkama se vidi prevrtanje pojedinih predmeta i oštećena oprema, a nakon incidenta intervenirala je policija.
Posebnu pozornost privukla je prisutnost Dijane Hrke, majke Stefana Hrke, jednog od poginulih u urušavanju nadstrešnice željezničkog kolodvora u Novom Sadu. Ona se tijekom upada verbalno sukobila s Vučićevićem zbog načina na koji je Informer izvještavao o njoj, njezinu sinu i studentskom pokretu.
U večernjim satima prosvjednici su se okupili i ispred zgrade televizije Pink na Dedinju. Ondje ih je dočekao policijski kordon u opremi za razbijanje demonstracija, koji je spriječio prilazak ulazu u televiziju. Prema dosad dostupnim izvještajima, nije potvrđeno da je skupina već ušla u prostorije Pinka.
'Medije ćemo oslobađati u Skupštini, a ne upadima'
Nakon tih događaja studenti su preko svojih službenih kanala uputili novu poruku građanima, pozivajući ih na smirenost i odgovornost.
'Razumijemo sreću, emocije i potrebu da se nakon svega što smo prošli napokon proslavi pobjeda. Ali sada je važno da ostanemo dostojanstveni i odgovorni.
Ne podržavamo upade u medije i institucije niti na njih pozivamo. Medije ćemo oslobađati u Skupštini, institucionalnom borbom za slobodu i profesionalno novinarstvo.
Molimo sve građane da se večeras, nakon završetka proslave na Slaviji, mirno raziđu i krenu svojim kućama.
Pobjedu smo izborili zajedno, sačuvajmo njezino dostojanstvo!', poručili su studenti.
Njihovo obraćanje posebno je važno jer dolazi u trenutku kada se dio građana, nezadovoljan dugogodišnjim radom medija bliskih Vučićevoj vlasti, odlučio na izravne prosvjedne akcije ispred njihovih redakcija.
Studentski pokret, međutim, jasno se ogradio od upada i poručio da promjene u medijskom sustavu namjerava provoditi kroz parlament i institucije.
Od izborne pobjede do prvog velikog izazova
Informer i Pink godinama su među najistaknutijim medijskim podupirateljima Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Njihovo izvještavanje o studentskim prosvjedima izazivalo je brojne kritike sudionika prosvjeda i organizacija koje prate slobodu medija.
No nezadovoljstvo njihovom uređivačkom politikom ne opravdava prijetnje zaposlenicima, upade u redakcije ili uništavanje imovine.
Studentski pokret sada se suočava s jednim od prvih ozbiljnih izazova nakon izborne pobjede - kako nezadovoljstvo građana dosadašnjim sustavom pretvoriti u institucionalne promjene, bez nasilja i samovoljnog kažnjavanja političkih protivnika.
Upravo zato najnovija studentska poruka ima posebno značenje. Nakon gotovo dvije godine prosvjeda i pobjede nad Vučićevom strankom, studenti poručuju da način na koji će se promjene provoditi mora biti jednako važan kao i sam izborni rezultat.