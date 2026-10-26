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VIDEO Nastavlja se 'rušenje' Vučićevih medija: Sad je na redu i TV Pink

M.Da.

26.10.2026 u 21:35

Građani ispred Pinka
Građani ispred Pinka Izvor: Društvene mreže / Autor: X/Luka
Bionic
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Građani Beograda su se okupili i ispred zgrade TV Pink, ali ovog puta su ih pred ulazom dočekali policajci

Nakon što su tijekom večeri ušli u prostore Informera te od glavnog urednika Dragana J. Vučićevića tražili ispriku zbog njegova izvještavanja o studentima, izborima i oporbi, a potom se našli i na udaru policije, građani su se okupili i ispred TV Pinka.

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Policija ih je ondje već dočekala na ulazu, zbog čega okupljeni zgradu gađaju jajima i pjevaju: "Izađi mala". Vozači u prolazu im trube u znak podrške, piše Danas.rs. Zasad nema informacija o upadima u zgradu ili bilo kakvim drugim incidentima.

Inače, Reutersov institut za proučavanje novinarstva u izvještaju za 2026. Pink i Informer svrstava među široko korištene provladine medijske brendove. Aleksandar Vučić je od početka siječnja do kraja srpnja ove godine bio prikazivan u više od 28 sati programa, od čega u 75 posto emitiranog vremena u pozitivnom kontekstu.

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