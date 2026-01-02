Trump se predomislio oko carina Italiji, proizvođači voljene hrane mogu lakše disati

Sjedinjene Američke Države značajno su smanjile predložene nove carinske stope na uvoz tjestenine nekolicine talijanskih proizvođača, nakon preliminarne analize njihovih antidampinških aktivnosti, objavilo je talijansko ministarstvo vanjskih poslova.

Nova analiza pokazala je da su talijanski proizvođači riješili velik dio problema otkrivenih u početnoj procjeni, rekao je dužnosnik američkog ministarstva trgovine. SAD je u listopadu objavio da će na uvoz tjestenine 13 talijanskih proizvođača uvesti dodatni namet od 92 posto, uz standardnu carinsku stopu od 15 posto na većinu robe uvezene iz Europske unije, optuživši dvije od tih kompanija - La Molisana i Garofalo, da tjesteninu prodaju po nepošteno niskim cijenama. Nakon nove procjene, američko ministarstvo trgovine umanjilo je predloženu dodatnu carinsku stopu na 2,26 posto za tjesteninu proizvođača La Molisana te na 13,98 posto za tjesteninu koju proizvodi Garofalo, objavilo je talijansko ministarstvo vanjskih poslova. Za tjesteninu preostalih 11 proizvođača koji nisu pojedinačno analizirani u novoj procjeni, određeni su nameti od 9,09 posto.

Riješeni mnogi problemi "Ponovni izračun carina znak je da američka vlada prepoznaje da su naše kompanije voljne konstruktivno surađivati", stoji u priopćenju talijanskog ministarstva. Washington je predan provođenju "poštenog, transparentnog postupka", rekao je dužnosnik američkog ministarstva trgovine. "(Naša) analiza nakon preliminarne procjene pokazuje da su talijanski proizvođači tjestenine riješili mnoge probleme koje je ministarstvo trgovine navelo u preliminarnoj odluci", rekao je dužnosnik, dodavši da će ministarstvo trgovine nastaviti komunicirati sa zainteresiranim stranama i uzeti u obzir sve informacije prije nego što donese konačnu odluku. Prema rasporedu, konačna odluka trebala bi biti objavljena 12. ožujka, no rok se može produljiti za do 60 dana. Nove carine primjenjivat će se tek nakon analize svih rezultata.