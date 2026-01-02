Trump napao Clooneyeve: George i supruga Amal su ga razočarali, glumac reagirao

Na Staru godinu Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio poruku u kojoj se nije suzdržavao od uvreda: „Dobre vijesti! George i Amal Clooney, dvoje najgorih političkih prognostičara svih vremena, službeno su postali građani Francuske koja je, nažalost, usred velikog problema s kriminalom zbog njihovog apsolutno užasnog postupanja s imigracijom.“

Francuske vlasti ubrzanim su postupkom 26. prosinca odobrile državljanstvo obitelji Clooney, a informacija je u javnost dospjela ranije ovog tjedna. Proces je podržao i francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, istaknuvši pritom filantropski i humanitarni angažman poznatog para.

Do kritika je došlo nakon što su glumački par i njihova djeca dobili francusko državljanstvo, piše POLITICO .

Clooney je već godinama istaknuti donator i prikupljač sredstava za Demokratsku stranku. U srpnju 2024. objavio je zapaženu kolumnu u The New York Times, u kojoj je tadašnjeg američkog predsjednika Joe Biden pozvao da se povuče s mjesta demokratskog predsjedničkog kandidata, nakon lošeg nastupa u televizijskoj debati s Trumpom. Manje od dva tjedna poslije Biden je doista odustao od utrke.

Trump ismijao glumca

Trump se u svojoj objavi osvrnuo upravo na tu epizodu, ismijavajući Clooneyjevu političku procjenu: „Sjećate li se kada je Clooney... odbacio Joea tijekom prikupljanja donacija, samo da bi prešao na stranu druge kandidatkinje, Jamale(K!), koja se sada bori s najgorim guvernerom u zemlji, uključujući Tima Waltza, Gavina Newscuma, oko toga tko će voditi demokrate u njihov budući poraz“, napisao je Trump.

Prikupljanje sredstava koje Trump spominje organizirao je upravo Clooney u znak potpore Bidenovoj kampanji. Prema navodima iz knjige dvojice američkih novinara, Biden navodno na tom događaju nije prepoznao slavnog glumca.

'On uopće nije neka zvijezda'

Trump je zatim nastavio napad, ovaj put dovodeći u pitanje Clooneyjevu filmsku karijeru: „Clooney je dobio više publiciteta za politiku nego za svoje vrlo rijetke i potpuno osrednje filmove. Uopće nije bio filmska zvijezda, bio je samo prosječan tip koji se stalno žalio na zdrav razum u politici“, poručio je predsjednik.

Prema Clooneyjevim riječima, njih dvojica poznaju se još iz vremena prije Trumpova ulaska u politiku. U intervjuu za BBC 2021. godine, danom nakon Trumpova prvog i prije njegova drugog mandata, glumac je o njemu rekao: „Bio je samo glupan... Bio je samo tip koji je jurio za djevojkama... to je sve što je bio.“

Clooney uzvraća Trumpu

George Clooney poručio je da bi predstojeći međuizbori mogli „vratiti zemlju na pravi put“. Clooney, inače jedan od najglasnijih Trumpovih kritičara, posegnuo je za predsjednikovom vlastitom političkom mantrom. „Potpuno se slažem sa sadašnjim predsjednikom“, rekao je Clooney. „Moramo Ameriku ponovno učiniti velikom. Počet ćemo u studenom", rekao je sarkastično.

Time je, čini se, sugerirao da vjeruje kako bi demokrati na sljedećim izborima mogli ponovno osvojiti većinu u Zastupničkom domu, a možda i u Senatu.