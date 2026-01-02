Rusima Nova godina počela poskupljenjima, Putin zbog rata udara na kućne budžete

Početkom 2026. godine Rusija će dodatno opteretiti kućne proračune građana povećavajući stopu PDV-a s 20 na 22 posto, kako bi se pomoglo financirati rat u Ukrajini.

Očekuje se da će povećanje samo ove godine napuniti državnu blagajnu s dodatnih 1,187 bilijuna rubalja (13 milijardi eura).

Ruske snage koriste civilne avione Cessna opremljene mitraljezima za obranu od ukrajinskih dronova. Izvor: EPA / Autor: Neven Bucevic

Povećanje je odobreno prošle godine, a izazvalo je kritike tvrtki i potrošača koji se već bore s visokom inflacijom i višim cijenama zbog zapadnih sankcija te posljedicama od povećanja obrambenih izdataka. Porez na dohodak također je porastao od početka rata.

Putin u prosincu pripremao građane Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u prosincu da je promjena stope PDV-a nužna za uravnoteženje nacionalnog proračuna, obećavši da vlada u budućnosti planira ponovno smanjiti porezna opterećenja građana. Također je pozvao tvrtke da se pridržavaju poreznih propisa, upozoravajući da povećanje ne bi trebalo potaknuti sivu ekonomiju, već povećati državne prihode. U izjavi objavljenoj u rujnu, Ministarstvo financija nastojalo je uvjeriti javnost da će se ispuniti sve obveze socijalne politike, ali je istaknulo da su obrana i sigurnost, kao i zbrinjavanje vojnika i njihovih obitelji, "strateški prioriteti". Vojna i sigurnosna potrošnja već je činila oko 40 posto državnih rashoda u proračunu za 2025. godinu.

Prividni rast gospodarstva, stanovništvo u inflaciji Dok je ratno gospodarstvo pogurnuto velikim narudžbama oružja i visokim isplatama vojnicima i njihovim obiteljima, potaknulo prividni rast u Rusiji, znakovi posustajanja pojavljuju se u civilnim sektorima, jer stanovništvo pati od inflacije.

Rat u Ukrajini - ukrajinska vojska u rovovima Izvor: Profimedia / Autor: Diego Herrera Carcedo / AFP







+35 Rat u Ukrajini - ukrajinska vojska u rovovima Izvor: Profimedia / Autor: Diego Herrera Carcedo / AFP