skuplji pdv

Rusima Nova godina počela poskupljenjima, Putin zbog rata udara na kućne budžete

I.K./Hina

02.01.2026 u 10:34

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Bionic
Reading

Početkom 2026. godine Rusija će dodatno opteretiti kućne proračune građana povećavajući stopu PDV-a s 20 na 22 posto, kako bi se pomoglo financirati rat u Ukrajini.

Očekuje se da će povećanje samo ove godine napuniti državnu blagajnu s dodatnih 1,187 bilijuna rubalja (13 milijardi eura).

Ruske snage koriste civilne avione Cessna opremljene mitraljezima za obranu od ukrajinskih dronova. Izvor: EPA / Autor: Neven Bucevic

Povećanje je odobreno prošle godine, a izazvalo je kritike tvrtki i potrošača koji se već bore s visokom inflacijom i višim cijenama zbog zapadnih sankcija te posljedicama od povećanja obrambenih izdataka.

Porez na dohodak također je porastao od početka rata.

vezane vijesti

Putin u prosincu pripremao građane

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u prosincu da je promjena stope PDV-a nužna za uravnoteženje nacionalnog proračuna, obećavši da vlada u budućnosti planira ponovno smanjiti porezna opterećenja građana.

Također je pozvao tvrtke da se pridržavaju poreznih propisa, upozoravajući da povećanje ne bi trebalo potaknuti sivu ekonomiju, već povećati državne prihode.

U izjavi objavljenoj u rujnu, Ministarstvo financija nastojalo je uvjeriti javnost da će se ispuniti sve obveze socijalne politike, ali je istaknulo da su obrana i sigurnost, kao i zbrinjavanje vojnika i njihovih obitelji, "strateški prioriteti". Vojna i sigurnosna potrošnja već je činila oko 40 posto državnih rashoda u proračunu za 2025. godinu.

tportal
Izvor: EPA / Autor: Maxim Shipenkov

Prividni rast gospodarstva, stanovništvo u inflaciji

Dok je ratno gospodarstvo pogurnuto velikim narudžbama oružja i visokim isplatama vojnicima i njihovim obiteljima, potaknulo prividni rast u Rusiji, znakovi posustajanja pojavljuju se u civilnim sektorima, jer stanovništvo pati od inflacije.

Rat u Ukrajini - ukrajinska vojska u rovovima
  • Rat u Ukrajini - ukrajinska vojska u rovovima
  • Rat u Ukrajini - ukrajinska vojska u rovovima
  • Rat u Ukrajini - ukrajinska vojska u rovovima
  • Rat u Ukrajini - ukrajinska vojska u rovovima
  • Rat u Ukrajini - ukrajinska vojska u rovovima
    +35
Rat u Ukrajini - ukrajinska vojska u rovovima Izvor: Profimedia / Autor: Diego Herrera Carcedo / AFP

Očekuje se da će potrošači osjetiti povećanje PDV-a sa svakom kupnjom, unatoč tome što Ministarstvo financija planira zamrznuti poreznu stopu na deset posto za hranu, lijekove i dječje potrepštine.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
više od 40 mrtvih

više od 40 mrtvih

Švicarska proglasila pet dana žalosti, otkriveno kako je počeo požar?
kim ju-ae

kim ju-ae

Ona će biti sljedeća vladarica Sjeverne Koreje? Kći Kim Jong-una pojavila se s roditeljima u posebnom mauzoleju
Emanuele Galeppini

Emanuele Galeppini

Identificirana prva žrtva stravičnog požara u Švicarskoj: 'Bio je utjelovljenje strasti'

najpopularnije

Još vijesti