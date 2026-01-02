Trump zaprijetio Iranu: 'Spremni smo i naoružani!'

Usred prosvjeda u Iranu, američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će SAD priskočiti u pomoć ako Iran ubije mirne prosvjednike
'Ako Iran zapuca i nasilno ubije mirne prosvjednike, što im je uobičajena praksa, Sjedinjene Američke Države priteći će im u pomoć. Spremni smo i naoružani. Hvala na pozornosti posvećenoj ovom pitanju', poručio je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Podsjetimo, Iran već danima potresaju prosvjedi zbog inflacije, a u sukobima je već poginulonajmanje sedam prosvjednika.
Prosvjedi su započeli u glavnom gradu Teheranu kada su vlasnici trgovina u nedjelju izašli na ulice zbog vladinih mjera protiv naglog pada valute, ekonomske stagnacije i visoke inflacije, koja je u prosincu službeno porasla na 42,5 posto.
Prosvjedi su se pojačali nakon što su se studenti s najmanje deset sveučilišta pridružili demonstracijama u utorak. Tržnice su zatvorene zbog prosvjeda, a vlada je proglasila praznik zbog hladnog vremena, čime je efektivno zatvoren veći dio zemlje.
Vlasti su posljednjih godina gušile prosvjede zbog raznih problema; od visokih cijena, suša, ženskih prava i političkih sloboda, često uz stroge sigurnosne mjere i uhićenja.