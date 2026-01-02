Trump zaprijetio Iranu: 'Spremni smo i naoružani!'

Usred prosvjeda u Iranu, američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će SAD priskočiti u pomoć ako Iran ubije mirne prosvjednike

'Ako Iran zapuca i nasilno ubije mirne prosvjednike, što im je uobičajena praksa, Sjedinjene Američke Države priteći će im u pomoć. Spremni smo i naoružani. Hvala na pozornosti posvećenoj ovom pitanju', poručio je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Podsjetimo, Iran već danima potresaju prosvjedi zbog inflacije, a u sukobima je već poginulonajmanje sedam prosvjednika. Prosvjedi su započeli u glavnom gradu Teheranu kada su vlasnici trgovina u nedjelju izašli na ulice zbog vladinih mjera protiv naglog pada valute, ekonomske stagnacije i visoke inflacije, koja je u prosincu službeno porasla na 42,5 posto.

The regime is murdering Iranians in the streets.



Long live the great people of Iran!



Death to the Islamic Republic. pic.twitter.com/ggB8GwufIW — Yashar Ali 🐘 (@yashar) January 1, 2026

Prosvjedi su se pojačali nakon što su se studenti s najmanje deset sveučilišta pridružili demonstracijama u utorak. Tržnice su zatvorene zbog prosvjeda, a vlada je proglasila praznik zbog hladnog vremena, čime je efektivno zatvoren veći dio zemlje.

Iran is burning.



We are witnessing history, akin to the fall of the Berlin wall.



And most media dare not say a word.



Ask yourself why. pic.twitter.com/a3ONoGWbz3 — dahlia kurtz ✡︎ דליה קורץ (@DahliaKurtz) January 1, 2026