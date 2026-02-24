Tisuće vojnika na ulicama Meksika: Tko će zamijeniti moćnog narkobosa

Najmanje 20 država svjedoči nemirima otkako je Nemesio Oseguera Cervante s - poznatiji kao 'El Mencho' - umro u pritvoru u nedjelju, nedugo nakon što su ga zarobile meksičke specijalne snage u državi Jalisco.

Ministar obrane Ricardo Trevilla je izjavio da je u ponedjeljak u zapadni Meksiko poslano dodatnih 2500 vojnika , a izvješća sugeriraju da je od nedjelje ukupno raspoređeno najmanje 10.000 vojnika.

Kartel Jalisco (CJNG) jedna je od najstrašnijih kriminalnih organizacija u Meksiku, a njegov vođa bio je najtraženija osoba u zemlji.

Najmanje 25 pripadnika meksičke Nacionalne garde umrlo je u državi Jalisco otkako je izbilo nasilje, rekao je ministar sigurnosti.

El Mencho je zarobljen nakon što su snage pronašle partnericu s kojom se sastajao, prema riječima ministra obrane Treville.

Narkobos je teško ozlijeđen u razmjeni vatre između njegovih zaštitara i vojnih komandosa raspoređenih da ga uhvate, a umro je dok ga je vojska prevozila iz grada Tapalpe u glavni grad Ciudad de Mexico.

Najmanje šestorica El Menchovih zaštitara također su ubijena u operaciji, dok su tri pripadnika meksičke vojske ozlijeđena, priopćilo je ministarstvo obrane.

Ministar sigurnosti Harfuch rekao je da su u nemirima nakon njegove smrti ubijeni zatvorski čuvar, član državnog tužiteljstva i 30 članova El Menchove kriminalne organizacije, prema novinskoj agenciji AFP.

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum pohvalila je operaciju vojske koja je dovela do El Menchove smrti i rekla da je njezin prioritet jamčiti mir i sigurnost diljem zemlje.

Kako se vijest o El Menchovoj smrti širila, članovi njegovog kartela pokrenuli su napade u mnogim gradovima u kojima je CJGN aktivan.

Sheinbaum je rekao da su cestovne barikade uklonjene do ponedjeljka ujutro.

Međutim, deseci banaka i lokalnih poduzeća oštećeni su nakon što su ih zapalili članovi kartela.

Američki predsjednik Donald Trump učinio je prioritetom borbu protiv trgovine drogom i više je puta pozvao Claudiju Sheinbaum da dopusti Washingtonu slanje snaga za borbu protiv kartela koji djeluju u Meksiku.

Američki State Department ponudio je nagradu od 15 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do hvatanja El Mencha.

Meksičko ministarstvo obrane priopćilo je da je operaciju hvatanja El Mencha izvela meksička vojska, uz podršku Nacionalne garde i zračnih snaga.