Sastali se Amerikanci i Rusi: Tema nije bila Ukrajina

Sjedinjene Države pozvale su na novi, širi sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja koji bi uključio i Kinu, nakon što je istekao sporazum o ograničavanju američkog i ruskog razmještaja projektila i bojevih glava, poznat kao Novi START.

Kineski veleposlanik za razoružanje, Shen Jian, izjavio je ranije ovog mjeseca da njegova zemlja neće sudjelovati u pregovorima s Moskvom i Washingtonom.

Nije jasno hoće li sutrašnji razgovori uključivati ​​formalne pregovore. Kineske i ruske stalne delegacije u Ženevi nisu odmah odgovorile na Reutersove zahtjeve za komentar.