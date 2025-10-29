Trump priznao da se ne može ponovno kandidirati, evo koga vidi kao potencijalne kandidate

Trump, koji je poznat po mijenjanju mišljenja o važnim pitanjima, razgovarao je s novinarima u zrakoplovu Air Force One tijekom svoje turneje po Aziji u tri zemlje.

Njegovo koketiranje s tom idejom uzbunilo je protivnike i ustavne stručnjake, koji kažu da bi treći mandat testirao 22. amandman, koji kaže da nitko ne smije biti izabran za predsjednika više od dva puta.

"Ako ga pročitate, prilično je jasno - ne smijem se kandidirati. Šteta, ali imamo puno sjajnih ljudi", rekao je Trump, dodajući da misli da bi potpredsjednik JD Vance i državni tajnik Marco Rubio bili "nezaustavljivi" ako bi se zajedno kandidirali 2028. godine.