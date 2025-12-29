Trump prijeti Iranu munjevitim napadom, stigla reakcija: Dočekat će vas nadmoćna sila

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi podržao daljnje izraelske napade na Iran ako Teheran krene u obnovu svojih kapaciteta za rakete dugog dometa ili ubrza razvoj nuklearnog oružja. Upozorava da bi napad na Iran u određenom scenariju mogao uslijediti „odmah“

Govoreći uz izraelskog premijera Benjamina Netanyahua u Mar-a-Lagu, Trump je odgovarao na pitanja o mogućnosti budućih vojnih akcija. Pritom je poručio da bi napadi bili opravdani ako Iran nastavi s razvojem projektila ili brzo krene prema nuklearnom naoružanju, prenosi Newsweek. Izraelski dužnosnici posljednjih su tjedana izrazili zabrinutost da Iran možda obnavlja arsenal raketa dugog dometa sposobnih za napade na Izrael. Trump je upozorio da bi svaka obnova iranskih nuklearnih aktivnosti izazvala trenutačnu reakciju. „Ako bi nastavili s raketama – da. Ako je riječ o nuklearnom programu – brzo. Jedno bi bilo ‘da, apsolutno’, a drugo: učinit ćemo to odmah“, rekao je Trump.

Trump says he'd support more Israeli attacks on Iran pic.twitter.com/ssiGagnpLt — Aaron Rupar (@atrupar) December 29, 2025

Iran zaprijetio razornim odgovorom S druge strane, iranska vojska zaprijetila je „daleko oštrijim, razornijim i štetnijim“ odgovorom na svaku neprijateljsku akciju, nakon izjava iranskog predsjednika Masouda Pezeshkiana, koji je poručio da se Iran praktički nalazi u ratu sa Sjedinjenim Državama. U priopćenju objavljenom u ponedjeljak, Glavni stožer iranskih oružanih snaga upozorio je da neće tolerirati nikakve prijetnje sigurnosti zemlje ili njezina stanovništva, izvijestila je iranska novinska agencija Tasnim. Iranski vojni zapovjednici poručili su da su oružane snage u punoj pripravnosti te upozorili da će svaka buduća pogrešna procjena protivnika biti dočekana „nadmoćnom silom“.

Tijekom vikenda Pezeshkian je izjavio da je Iran u sukobu ne samo sa SAD-om, već i s Europom i Izraelom. Pritom je podsjetio na dugotrajni rat s Irakom, istaknuvši da je tada bilo jasno tko se s kim bori, uz otvorena raketna djelovanja, dok se danas, kako je rekao, sukob vodi sankcijama i blokadama.

SAD uveo još sankcija Iranu Sjedinjene Države i brojne europske zemlje već godinama Iranu nameću opsežne sankcije, uključujući one usmjerene na naftni sektor i financijski sustav, najčešće kao odgovor na iranski nuklearni program. Ranije ovog mjeseca američko Ministarstvo financija uvelo je sankcije za 29 plovila za koja tvrdi da su sudjelovala u tajnoj isporuci iranske nafte i petroleja vrijednih stotine milijuna dolara. U lipnju su Izrael i SAD napali ciljeve povezane s iranskom nuklearnom industrijom i vojskom tijekom 12-dnevnog rata između Izraela i Irana. Prema navodima iranskih dužnosnika, u Iranu je poginulo više od tisuću ljudi, a nekoliko tisuća je ranjeno, dok je u napadima na Izrael ubijeno 28 osoba.