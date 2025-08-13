Trump rekao da će biti i sastanka sa Zelenskim, pa ponovno zaprijetio Putinu

Trump je dodao da će, ako prvi susret s Putinom u petak prođe dobro , uslijediti i brzi drugi sastanak između Putina, Zelenskog 'i mene, ako žele da budem tamo'. No, istaknuo je i da do drugog sastanka možda neće doći:

'Vrlo je vjerojatno da ćemo imati drugi sastanak koji bi mogao biti produktivniji od prvoga, jer je prvi prilika da saznam gdje se nalazimo i što radimo', rekao je Trump , odgovarajući na pitanja u Kennedyjevom centru u Washingtonu, prenosi Sky News .

'Ako procijenim da ga nije primjereno održati, jer nisam dobio odgovore koje moramo imati, onda ga nećemo ni održati', rekao je. Na novinskoj konferenciji Trumpa su pitali hoće li Rusija snositi posljedice ako Putin nakon susreta na Aljasci ne pristane prekinuti rat u Ukrajini.

Američki predsjednik odgovorio je: 'Da, hoće. Bit će posljedica'.

Na pitanje hoće li to biti sankcije ili carine, Trump je rekao: 'Ne moram to reći. Bit će vrlo ozbiljnih posljedica'.

Upitan vjeruje li da može uvjeriti Putina da prestane gađati civile u Ukrajini, Trump je priznao da ne vjeruje, dodavši kako je to već ranije tražio, ali se to nije dogodilo.