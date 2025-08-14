UOČI SASTANKA

Rusi poručili da na Aljasci neće biti potpisivanja dokumenata, oglasio se i Trump

V. Mo.

14.08.2025 u 17:11

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER / POOL
Iz Moskve su, uoči sastanka Donalda Trumpa i Vladimira Putina, poručili da dvojica predsjednika ne namjeravaju potpisati nikakve dokumente na sastanku

Dodali su da bi bila velika pogreška predvidjeti ishod pregovora na visokoj razini između Rusije i SAD-a. Ranije je Kremlj rekao da je dogovoren program samita, te da će se održati sastanak jedan na jedan između dvojice čelnika, piše Sky News.

Trump je, pak, za Fox News Radio rekao da misli da će Putin postići dogovor i rekao da je prijetnja sankcijama Rusiji vjerojatno odigrala ulogu u tome da dođe do sastanka. Rekao je da će sutrašnji sastanak biti preteča drugog sastanka na kojem će se postići dogovor.

Dodao je da će nakon sastanka zvati ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i europske lidere, ali i da neće nikoga zvati ako sastanak ne prođe dobro.

Rekao je i da će se obratiti medijima nakon sastanka, ali je indicirao da ne zna hoće li biti zajedničke presice s ruskim predsjednikom. Prethodno je Bijela kuća najavila da će zajedničke presice dvaju predsjednika biti.

Trump je sutrašnji sastanak opisao kao partiju šaha, a dodao je i da ima 25 posto šanse da sastanak neće biti uspješan te da bi u tom slučaju bio spreman Rusiji uvesti dodatne sankcije.

