gotovo, ali nije

Trump: Pobijedili smo, ali ostajemo u borbi. Ne želimo se vraćati svako dvije godine

V. B./Hina

11.03.2026 u 23:20

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: AARON SCHWARTZ / POOL
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da su Sjedinjene Države pobijedile u ratu protiv Irana, ali da će ostati u borbi kako bi dovršile posao

„Nikada ne volite prerano reći da ste pobijedili. Pobijedili smo“, rekao je Trump na skupu u stilu predizborne kampanje u Hebronu, u Kentuckyju. „Sve je bilo gotovo u prvih sat vremena.“

Rekao je da su Sjedinjene Države uništile 58 iranskih ratnih brodova.

vezane vijesti

Trump je mijenjao stavove o Iranu, pripisujući američkoj vojsci zasluge za značajno slabljenje iranske vojne moći, ali se istodobno opirao brzom okončanju sukoba.

„Ne želimo otići prerano, zar ne?“, upitao je Trump. „Moramo dovršiti posao.“

Rekao je da su Sjedinjene Države „praktički uništile Iran“. Čini se da je time dao do znanja da će Sjedinjene Države za sada nastaviti borbu.

„Ne želimo se vraćati svake dvije godine“, poručio je.

B-2 nadopunjava se gorivom kako bi proširio svoj borbeni domet
  • Bombarderi B-2 koriste se za uništavanje iranskih balističkih raketnih kompleksa i ojačane infrastrukture
  • Bombarderi B-2 u udarima na Iran koriste svoje stealth značajke
  • Dron MQ-9 Reaper prije polijetanja na borbenu zadaću
  • F-22 djeluje u lovačko-bombarderskim misijama iznad Irana
  • F-35 može lansirati dvije nuklearne bombe B61 te dvije protuzračne rakete AIM-120
    +11
Američki arsenal upotrijebljen za napad na Iran Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Val Gempis

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
vojna industrija

vojna industrija

Rekordne narudžbe za Rheinmetall: Potražnju potiču ratovi u Ukrajini i Iranu
kruh sa 7 kora

kruh sa 7 kora

Na Bliskom istoku je 229 hrvatskih pomoraca: Svi su na sigurnom
ratno preživljavanje

ratno preživljavanje

Svjedočanstva mladih Iračana o životu pod bombama: 'Ulice su tako tihe da možete igrati nogomet nasred ceste'

najpopularnije

Još vijesti