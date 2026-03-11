Svjedočanstva mladih Iračana o životu pod bombama: 'Ulice su tako tihe da možete igrati nogomet nasred ceste'

Snijeg je u utorak navečer pao u dijelovima Teherana, prekrivši iransku prijestolnicu bijelim slojem nakon nekoliko dana tamnog neba i ‘crne kiše’ uzrokovane napadima na naftna skladišta. Unatoč ratnim napadima, život u gradu s više od 14 milijuna stanovnika nastavlja se, iako u znatno izmijenjenim okolnostima, prenosi BBC

Mnogi stanovnici provode većinu vremena u svojim domovima. Sahar, žena u dvadesetim godinama, rekla je za BBC Persian da dane provodi kuhajući, čitajući i igrajući videoigre. ‘Mislim da mi se kreativnost povećala tijekom rata. Stalno sam pod stresom pa u igri gradim sve ljepše kuće’, rekla je. Istog je dana saznala da je poginula žena s kojom je išla u školu. ‘Njeno tijelo još nije pronađeno. Osjećala sam se užasno kad sam to čula’, rekla je. Dodala je da se nada da će rat završiti prije Nowruza, perzijske Nove godine koja počinje za manje od deset dana i tradicionalno označava dolazak proljeća.

U normalnim okolnostima uoči tog blagdana ulice i tržnice u Iranu pune su ljudi koji kupuju slastice i orašaste plodove za goste. Ove godine situacija je drukčija. Peyman, muškarac u tridesetim godinama, kaže da su ulice Teherana neobično prazne. ‘Metro je prazan. Na jednog putnika dolazi 30 ili 40 praznih sjedala. Ulice su tako tihe da biste mogli igrati nogomet nasred ceste’, rekao je. Drugi stanovnik kaže da mu se dnevni ritam potpuno promijenio zbog bombardiranja. ‘Moj raspored spavanja sada ovisi o napadima. Idem spavati oko šest ili sedam ujutro i budim se oko dva popodne’, rekao je. Dio stanovnika napustio je grad od početka američkih i izraelskih napada 28. veljače. Mnogi su se uputili prema sjeveru zemlje, na obalu Kaspijskog mora, gdje je bilo manje napada. Mina, koja je otišla u grad Rašt, opisala je kako se njezin stan u Teheranu tresao tijekom napada na naftna skladišta. ‘Cijeli stan se tresao do ulaznih vrata, a prozori su bili obasjani kao da je jutro’, rekla je.

'Ilegalni' Starlink kao jedina veza sa svijetom Komunikacija s ljudima unutar Irana otežana je zbog internetskog prekida koji je vlada uvela na početku sukoba. Organizacija NetBlocks navodi da je mrežna povezanost i dalje na oko jedan posto uobičajene razine. Neki stanovnici koriste satelitski internet Starlink kako bi ostali u kontaktu s inozemstvom, iako njegovo korištenje može biti kažnjivo zatvorom do dvije godine. Mehran, mladić iz Teherana, rekao je da dijeli svoju Starlink vezu s najmanje 25 ljudi i da je uređaj sakrio na udaljenoj lokaciji kako bi ga vlasti teže pronašle.