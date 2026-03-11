Na Bliskom istoku je 229 hrvatskih pomoraca: Svi su na sigurnom

Ministar je, prenosi HRT, rekao da će brodari osigurati repatrijaciju pomoraca kada oni završe svoje ugovorne obveze.

"Radi se o 229 pomoraca. Brodari će osigurati njihovu repatrijaciju i siguran povratak po isteku ugovora. Oni su na sigurnom. Inače, 15 pomoraca također je bilo obuhvaćeno našom nedavnom evakuacijom, odnosno repatrijacijom iz Rijada i Dubaija“, rekao je Grlić Radman.