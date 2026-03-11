kruh sa 7 kora

Na Bliskom istoku je 229 hrvatskih pomoraca: Svi su na sigurnom

V. B./Hina

11.03.2026 u 21:00

tportal
Izvor: EPA / Autor: Stringer
Bionic
Reading

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je u srijedu da se na području Bliskog istoka trenutačno nalazi 229 hrvatskih pomoraca te da su svi na sigurnom, prenio je HRT

Ministar je, prenosi HRT, rekao da će brodari osigurati repatrijaciju pomoraca kada oni završe svoje ugovorne obveze.

"Radi se o 229 pomoraca. Brodari će osigurati njihovu repatrijaciju i siguran povratak po isteku ugovora. Oni su na sigurnom. Inače, 15 pomoraca također je bilo obuhvaćeno našom nedavnom evakuacijom, odnosno repatrijacijom iz Rijada i Dubaija“, rekao je Grlić Radman.

vezane vijesti

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
vojna industrija

vojna industrija

Rekordne narudžbe za Rheinmetall: Potražnju potiču ratovi u Ukrajini i Iranu
kruh sa 7 kora

kruh sa 7 kora

Na Bliskom istoku je 229 hrvatskih pomoraca: Svi su na sigurnom
ratno preživljavanje

ratno preživljavanje

Svjedočanstva mladih Iračana o životu pod bombama: 'Ulice su tako tihe da možete igrati nogomet nasred ceste'

najpopularnije

Još vijesti