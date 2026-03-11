Rumunjska potvrdila: SAD će moći koristiti njihove zračne baze za rat protiv Irana

Rumunjska je odobrila SAD-u korištenje svojih zračnih baza za dopunu goriva zrakoplovima uključenima u američko-izraelske operacije protiv Irana, objavio je rumunjski predsjednik Nicușor Dan.
Odluku je u srijedu potvrdio rumunjski parlament, nakon što ju je ranije tijekom dana razmotrio i odobrio Vrhovni savjet za nacionalnu obranu.
Dan je u priopćenju naveo da je riječ o ‘privremenom raspoređivanju američke vojne opreme i snaga u Rumunjskoj’.
Prema njegovim riječima, raspoređivanje uključuje zrakoplove za dopunu goriva, opremu za nadzor te sustave satelitske komunikacije.
‘To je oprema koja jača sigurnost Rumunjske. Želim naglasiti da je riječ o obrambenoj opremi koja sama po sebi nije naoružana’, rekao je predsjednik.
Prema izvoru agencije AFP, američka vojska moći će koristiti zračnu bazu Mihail Kogălniceanu kod Constanțe na obali Crnog mora te bazu Câmpia Turzii u središnjoj Rumunjskoj. Raspoređivanje je predviđeno za početno razdoblje od 90 dana