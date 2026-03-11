odluka parlamenta

Rumunjska potvrdila: SAD će moći koristiti njihove zračne baze za rat protiv Irana

M. Šu.

11.03.2026 u 19:11

Baza Mihail Kogălniceanu u Rumunjskoj
Baza Mihail Kogălniceanu u Rumunjskoj Izvor: Profimedia / Autor: ABACA / Abaca Press / Profimedia
Bionic
Reading

Rumunjska je odobrila SAD-u korištenje svojih zračnih baza za dopunu goriva zrakoplovima uključenima u američko-izraelske operacije protiv Irana, objavio je rumunjski predsjednik Nicușor Dan.

Odluku je u srijedu potvrdio rumunjski parlament, nakon što ju je ranije tijekom dana razmotrio i odobrio Vrhovni savjet za nacionalnu obranu.

Dan je u priopćenju naveo da je riječ o ‘privremenom raspoređivanju američke vojne opreme i snaga u Rumunjskoj’.

vezane vijesti

Prema njegovim riječima, raspoređivanje uključuje zrakoplove za dopunu goriva, opremu za nadzor te sustave satelitske komunikacije.

‘To je oprema koja jača sigurnost Rumunjske. Želim naglasiti da je riječ o obrambenoj opremi koja sama po sebi nije naoružana’, rekao je predsjednik.

Američki borbeni avioni u bazi Câmpia Turzii u Rumunjskoj
Američki borbeni avioni u bazi Câmpia Turzii u Rumunjskoj Izvor: Profimedia / Autor: APFootage / Alamy / Profimedia

Prema izvoru agencije AFP, američka vojska moći će koristiti zračnu bazu Mihail Kogălniceanu kod Constanțe na obali Crnog mora te bazu Câmpia Turzii u središnjoj Rumunjskoj. Raspoređivanje je predviđeno za početno razdoblje od 90 dana

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
vojna industrija

vojna industrija

Rekordne narudžbe za Rheinmetall: Potražnju potiču ratovi u Ukrajini i Iranu
kruh sa 7 kora

kruh sa 7 kora

Na Bliskom istoku je 229 hrvatskih pomoraca: Svi su na sigurnom
ratno preživljavanje

ratno preživljavanje

Svjedočanstva mladih Iračana o životu pod bombama: 'Ulice su tako tihe da možete igrati nogomet nasred ceste'

najpopularnije

Još vijesti