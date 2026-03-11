Rekordne narudžbe za Rheinmetall: Potražnju potiču ratovi u Ukrajini i Iranu

Tvrtka je objavila konsolidirane prihode od 9,9 milijardi eura za 2025. , što je rast od 29 posto u odnosu na prethodnu godinu. Operativna dobit također je dosegnula rekordnih 1,84 milijarde eura, što je povećanje od 33 posto na godišnjoj razini.

Međutim, tvrtka nije ispunila visoka očekivanja ulagača i analitičara kada je u srijedu objavila godišnje rezultate. Dionice Rheinmetalla pale su za više od sedam posto na burzi u Frankfurtu nakon objave rezultata.

Rheinmetall AG sa sjedištem u Düsseldorfu znatno je povećao prihode i dobit u 2025. godini zahvaljujući širenju poslovanja u obrambenom sektoru, potaknutom rastom vojnih izdvajanja u Europi.

Rheinmetall je najavio da će predložiti dividendu od 11,50 eura po dionici, u odnosu na 8,10 eura godinu ranije. 'Napeta sigurnosna situacija potvrđuje perspektivnu poziciju Grupe, čiji proizvodi imaju sve važniju ulogu u jačanju obrambenih sposobnosti u Njemačkoj i partnerskim zemljama', navela je tvrtka u priopćenju.

Rheinmetall za 2026. prognozira rast prihoda od 40 do 45 posto, pri čemu bi prihodi trebali dosegnuti između 14 i 14,5 milijardi eura.

Rekordne narudžbe

Tvrtka kao pokretače potražnje za projektilima i bespilotnim letjelicama navodi sukobe, uključujući rat u Ukrajini i napetosti na Bliskom istoku.

Vrijednost narudžbi dosegnula je rekordnih 63,8 milijardi eura, u odnosu na 46,9 milijardi godinu ranije, a tvrtka očekuje da bi do kraja godine taj iznos mogao porasti na oko 135 milijardi eura.

Prema navodima Rheinmetalla, poslovanje u 2025. godini obilježila je rastuća potražnja povezana s jačanjem vojski diljem Europe.

Poslovi s njemačkim oružanim snagama činili su 38 posto ukupnih prihoda, što je povećanje od četiri postotna boda na godišnjoj razini, dok je međunarodno poslovanje činilo preostalih 62 posto.

Unatoč snažnim izgledima za potražnju, pojedini analitičari upozoravaju na pitanje hoće li Rheinmetall moći dovoljno brzo povećati proizvodnju kako bi ispunio sve veći broj narudžbi.

'Svijet se brzo mijenja, a Rheinmetall je dobro pripremljen', rekao je glavni direktor Armin Papperger.