Kontroverzan prijedlog u Poljskoj: Predsjednik želi prodati dio zlatnih rezervi za finaciranje vojske

Poljska razmatra mogućnost prodaje dijela zlatnih rezervi kako bi financirala vojnu potrošnju, što je dio prijedloga predsjednika Karola Nawrockog kao alternative europskom obrambenom kreditnom programu SAFE. Ideja je izazvala snažne političke i stručne polemike
Poljska središnja banka prodala bi dio svojih zlatnih rezervi kako bi financirala vojnu potrošnju prema kontroverznom planu predsjednika Karola Nawrockog, koji predstavlja alternativu europskom obrambenom kreditnom programu SAFE, priznao je guverner banke, javlja TVP.
Rok za veto
Na konferenciji za novinare u srijedu Adam Glapiński rekao je da će Narodna banka Poljske (NBP) razmotriti 'aktivno upravljanje' svojim zlatnim rezervama, uključujući korištenje dobiti ostvarene zbog rasta cijene zlata, kako bi se poduprla obrambena potrošnja.
To je zaokret u odnosu na ranije izjave da će središnja banka nastaviti kupovati zlato. Poljske zlatne rezerve u posljednje četiri godine povećale s 200 na 570 tona, a Glapiński je rekao da bi banka mogla 'realizirati' dio svojih zlatnih zaliha.
Guverner, koji surađuje s predsjednikom na ovom prijedlogu, dodao je da bi takav potez bio 'jednokratan'. Mnogi analitičari već su izrazili ozbiljne sumnje u taj plan.
Nawrocki ima rok do 20. ožujka da odluči hoće li staviti veto na zakon koji vladi omogućuje korištenje europskog programa SAFE, kroz koji bi Poljska mogla dobiti gotovo 44 milijarde eura povoljnih zajmova za financiranje ponovnog naoružavanja i modernizacije vojske.
Centristička i proeuropska vlada tvrdi da je korištenje programa SAFE, od kojeg bi Poljska imala najveću korist , najbolji način za osiguravanje ulaganja, naglašavajući da su sredstva već spremna za isplatu.
Euroskeptični predsjednik
No euroskeptični predsjednik i njegovi saveznici iz oporbene stranke Pravo i pravda (PiS) oštro kritiziraju plan koji podupire Bruxelles, tvrdeći da zemlju previše zadužuje i izlaže stranom utjecaju. Zbog toga je Nawrocki, uz pomoć Glapińskog, predložio svoju 'suverenu alternativu'.
Međutim, predsjednikov plan, nazvan 'poljski SAFE 0%', naišao je na brojne kritike političara i analitičara, a neki ga uspoređuju s tiskom novca, što bi moglo povećati inflaciju.
Prema predsjedničkom planu, dobit od revalorizacije zlata, prodaje i ponovne kupnje manjih količina zlata ili promjene knjigovodstvene vrijednosti zlata u bilanci mogla bi se preusmjeriti u poseban obrambeni fond koji bi tijekom nekoliko godina financirao kupnju oružja.
Objašnjavajući prijedlog u srijedu, Glapiński je rekao da rast globalnih cijena zlata znači da vrijednost poljskih rezervi trenutačno premašuje njihovu nabavnu cijenu za oko 197 milijardi zlota (46,3 milijarde eura), što bi se moglo iskoristiti za financiranje obrane.
No to bi značilo i zaustavljanje cilja središnje banke da poveća zlatne rezerve na 700 tona.
Nestabilan izvor financiranja
Analitičari upozoravaju da bi knjiženje dobiti kroz strategiju prodaje i ponovne kupnje zlata moglo imati negativne posljedice ako se tržišni uvjeti promijene, što bi moglo smanjiti buduće prihode državnog proračuna.
'Prodaja dijela zlatnih rezervi radi ostvarivanja dobiti uvelike bi ovisila o tržišnim uvjetima i mogla bi otvoriti pitanja vjerodostojnosti i upravljanja rezervama', poručio je tim ekonomskih analitičara banke Citi Handlowy.
Glavni ekonomist banke upozorio je i da takav potez ne bi osigurao dugoročno financiranje obrane.
'Glavna razlika bila bi u tome što dividenda središnje banke ne bi povećala ukupni javni dug države (za razliku od zajmova EU-a), ali riječ je o jednokratnoj operaciji, a ne o stabilnom izvoru financiranja', rekao je Piotr Kalisz.
Ministar financija Andrzej Domański također je izrazio sumnju u sigurnost oslanjanja na cijenu zlata.
'Budimo ozbiljni', rekao je za televiziju TVN24. 'Ne slažem se s time da se tako važan proces temelji na promjenjivoj cijeni zlata. Danas vrijedi određeni iznos, sutra bi moglo vrijediti upola manje.'
Domański je rekao da je konferencija za novinare Narodne banke Poljske u srijedu samo potvrdila ono što je već znao s ranijeg sastanka s Glapińskim i Nawrockim: 'Ne postoji stvarni plan da se novcem Narodne banke Poljske modernizira poljska vojska.'
SAFE je europski kreditni instrument vrijedan 150 milijardi eura koji državama članicama omogućuje zaduživanje kod Europske komisije uz kamate koje počinju oko 3,1 posto, uz poček i otplatu kroz više desetljeća.
Očekuje se da će Poljska dobiti najveći udio među državama koje imaju pravo na ta sredstva, a već je izdvojila 139 projekata koji bi dobili ulaganja. Zakon koji omogućuje korištenje tog programa usvojili su zastupnici, ali kako bi stupio na snagu potreban je potpis predsjednika Nawrockog.
Usred političkih prijepora predsjednik još nije rekao hoće li zakon potpisati ili staviti veto. Njegova alternativa, kako su je ovaj tjedan predstavili Glapiński i drugi, u utorak je predana parlamentu u obliku prijedloga zakona.
Predsjednik parlamenta Włodzimierz Czarzasty u srijedu je rekao da zastupnici neće započeti raspravu o predsjedničkom prijedlogu dok Nawrocki ne donese odluku o programu Europske unije.