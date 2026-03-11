Kontroverzan prijedlog u Poljskoj: Predsjednik želi prodati dio zlatnih rezervi za finaciranje vojske

Na konferenciji za novinare u srijedu Adam Glapiński r ekao je da će Narodna banka Poljske (NBP) razmotriti 'aktivno upravljanje' svojim zlatnim rezervama , uključujući korištenje dobiti ostvarene zbog rasta cijene zlata, kako bi se poduprla obrambena potrošnja.

Poljska središnja banka prodala bi dio svojih zlatnih rezervi kako bi financirala vojnu potrošnju prema kontroverznom planu predsjednika Karola Nawrockog, koji predstavlja alternativu europskom obrambenom kreditnom programu SAFE, priznao je guverner banke, javlja TVP.

To je zaokret u odnosu na ranije izjave da će središnja banka nastaviti kupovati zlato. Poljske zlatne rezerve u posljednje četiri godine povećale s 200 na 570 tona, a Glapiński je rekao da bi banka mogla 'realizirati' dio svojih zlatnih zaliha.

Guverner, koji surađuje s predsjednikom na ovom prijedlogu, dodao je da bi takav potez bio 'jednokratan'. Mnogi analitičari već su izrazili ozbiljne sumnje u taj plan.

Nawrocki ima rok do 20. ožujka da odluči hoće li staviti veto na zakon koji vladi omogućuje korištenje europskog programa SAFE, kroz koji bi Poljska mogla dobiti gotovo 44 milijarde eura povoljnih zajmova za financiranje ponovnog naoružavanja i modernizacije vojske.

Centristička i proeuropska vlada tvrdi da je korištenje programa SAFE, od kojeg bi Poljska imala najveću korist , najbolji način za osiguravanje ulaganja, naglašavajući da su sredstva već spremna za isplatu.

Euroskeptični predsjednik

No euroskeptični predsjednik i njegovi saveznici iz oporbene stranke Pravo i pravda (PiS) oštro kritiziraju plan koji podupire Bruxelles, tvrdeći da zemlju previše zadužuje i izlaže stranom utjecaju. Zbog toga je Nawrocki, uz pomoć Glapińskog, predložio svoju 'suverenu alternativu'.

Međutim, predsjednikov plan, nazvan 'poljski SAFE 0%', naišao je na brojne kritike političara i analitičara, a neki ga uspoređuju s tiskom novca, što bi moglo povećati inflaciju.