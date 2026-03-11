sigurnosni uvjeti

Tankeri dobivaju specijalnu pratnju kroz Homuški tjesnac? G7: Ispitujemo tu mogućnost

V. B./Hina

11.03.2026 u 22:35

Hormuški tjesnac
Hormuški tjesnac Izvor: EPA / Autor: ALI HAIDER
Bionic
Reading

Čelnici skupine zemalja G7 - Sjedinjenih Država, Kanade, Japana, Italije, Velike Britanije, Njemačke i Francuske - dogovorili su se ispitati mogućnost pružanja pratnje brodovima kako bi mogli slobodno ploviti u Perzijskom zaljevu, navodi se u izjavi predsjedništva G7 u srijedu

Izjava je objavljena nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao telefonski sastanak s čelnicima G7 kako bi razgovarali o američko-izraelskom ratu protiv Irana i njegovom utjecaju na rastuće cijene energije.

„U tom smislu, osnovana je radna skupina za istraživanje mogućnosti pratnje brodova kada su ispunjeni odgovarajući sigurnosni uvjeti, a to će se dogoditi uz pristup brodarskim tvrtkama, prijevozničkim tvrtkama i osiguravateljima“, navodi se u izjavi.

vezane vijesti

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
vojna industrija

vojna industrija

Rekordne narudžbe za Rheinmetall: Potražnju potiču ratovi u Ukrajini i Iranu
kruh sa 7 kora

kruh sa 7 kora

Na Bliskom istoku je 229 hrvatskih pomoraca: Svi su na sigurnom
ratno preživljavanje

ratno preživljavanje

Svjedočanstva mladih Iračana o životu pod bombama: 'Ulice su tako tihe da možete igrati nogomet nasred ceste'

najpopularnije

Još vijesti