FBI tvrdi: Iran bi mogao lansirati dronove prema Kaliforniji

FBI je upozorio policijske službe u Kaliforniji na mogućnost da Iran uzvrati američkim napadima napadima dronovima na zapadnu obalu SAD-a, proizlazi iz sigurnosnog upozorenja koje je vidio ABC News
U upozorenju se navodi da su američke službe početkom veljače dobile informaciju da Iran navodno razmatra iznenadni napad bespilotnim letjelicama lansiranim s neidentificiranog broda uz obalu SAD-a, s potencijalnim ciljevima u Kaliforniji, prenosi ABC News.
‘Nedavno smo dobili informaciju da je Iran početkom veljače 2026. navodno planirao izvesti iznenadni napad dronovima s neidentificiranog plovila uz obalu Sjedinjenih Država, posebno protiv neodređenih ciljeva u Kaliforniji, u slučaju američkih napada na Iran’, stoji u upozorenju.
U dokumentu se navodi da nema dodatnih informacija o vremenu, metodi, ciljevima ni počiniteljima mogućeg napada.
Upozorenje je poslano krajem veljače, u trenutku kada je administracija predsjednika Donalda Trumpa pokrenula vojne operacije protiv Irana. Teheran je od tada odgovorio napadima dronovima na ciljeve na Bliskom istoku.
Ured FBI-a u Los Angelesu odbio je komentirati dokument, a Bijela kuća nije odmah odgovorila na upit za komentar.
Američke obavještajne službe posljednjih mjeseci također upozoravaju na rastuću uporabu dronova među meksičkim narkokartelima te mogućnost da se takva tehnologija koristi za napade na američke vojnike i policiju uz granicu s Meksikom.
Bivši čelnik obavještajnog odjela američkog Ministarstva domovinske sigurnosti John Cohen rekao je za ABC News da postoji zabrinutost zbog mogućnosti napada dronovima i s pacifičke obale i s područja Meksika.
Prema njegovim riječima, Iran ima mrežu kontakata u Meksiku i Južnoj Americi, kao i pristup tehnologiji dronova, što bi u slučaju eskalacije sukoba moglo povećati rizik od napada izvan Bliskog istoka.