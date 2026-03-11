FBI tvrdi: Iran bi mogao lansirati dronove prema Kaliforniji

FBI je upozorio policijske službe u Kaliforniji na mogućnost da Iran uzvrati američkim napadima napadima dronovima na zapadnu obalu SAD-a, proizlazi iz sigurnosnog upozorenja koje je vidio ABC News

U upozorenju se navodi da su američke službe početkom veljače dobile informaciju da Iran navodno razmatra iznenadni napad bespilotnim letjelicama lansiranim s neidentificiranog broda uz obalu SAD-a, s potencijalnim ciljevima u Kaliforniji, prenosi ABC News. ‘Nedavno smo dobili informaciju da je Iran početkom veljače 2026. navodno planirao izvesti iznenadni napad dronovima s neidentificiranog plovila uz obalu Sjedinjenih Država, posebno protiv neodređenih ciljeva u Kaliforniji, u slučaju američkih napada na Iran’, stoji u upozorenju.

U dokumentu se navodi da nema dodatnih informacija o vremenu, metodi, ciljevima ni počiniteljima mogućeg napada. Upozorenje je poslano krajem veljače, u trenutku kada je administracija predsjednika Donalda Trumpa pokrenula vojne operacije protiv Irana. Teheran je od tada odgovorio napadima dronovima na ciljeve na Bliskom istoku. Ured FBI-a u Los Angelesu odbio je komentirati dokument, a Bijela kuća nije odmah odgovorila na upit za komentar.