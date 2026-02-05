Trump odbio Putinovu ponudu: Ništa od produljenja nuklearnog sporazuma

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je odbio ponudu ruskog kolege Vladimira Putina da produlji ograničenje razmještanja strateškog nuklearnog oružja nakon što je istekao sporazum koji ga je držao pod kontrolom više od dva desetljeća.

"Umjesto produljenja Novog START-a, trebali bismo angažirati nuklearne stručnjake koji će raditi na novom, poboljšanom i moderniziranom sporazumu koji može trajati dugo u budućnosti", napisao je Trump na platformi Truth Social. Trump je time odgovorio na Putinov prijedlog da se na godinu dana pridržavaju ograničenja utvrđenih sporazumom iz 2010. o razmještaju strateških nuklearnih bojevih glava i raketa, zrakoplova i podmornica koje ih nose.

Novi START bio je posljednji sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja između dvije svjetske sile s najviše bojevih glava. Bilo je moguće samo jedno produljenje, što su 2021. učinili Putin i bivši američki predsjednik Joe Biden. Svako novo zahtijeva izvršnu odluku o dobrovoljnom produljenju ograničenja sporazuma. VIDEO Šef NATO-a otvoreno: 'Rusa ima 140 milijuna, nas gotovo milijardu. Tko je jači?

Šef NATO-a otvoreno: 'Rusa ima 140 milijuna, nas gotovo milijardu. Tko je jači?' Izvor: EPA / Autor: EPA/Montaža: Neven Bučević