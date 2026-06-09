Trump o Iranu: Naša diplomacija ulaže 'završne napore'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da američka diplomacija ulaže "završne napore" u postizanje sporazuma s Iranom, dan nakon neviđenih recipročnih napada Izraela i Irana od primirja dogovorenog prije dva mjeseca.

"Ulažemo završne napore u ono što će biti vrlo, vrlo dobar sporazum", izjavio je Trump, spominjući vremenski okvir od "dva do tri dana" za sklapanje sporazuma. Nakon 100 dana rata i krhkog primirja koje traje od 8. travnja, eksplozije i sirene za zračnu uzbunu ponovno su se oglasile u Teheranu i Tel Avivu u nedjelju i ponedjeljak. U napadima u Iranu ozlijeđeno je 15 osobama, prema riječima šefa nacionalne organizacije za hitne intervencije. Donald Trump, koji traži izlaz iz ovog nepopularnog sukoba u Sjedinjenim Državama dok se približavaju međuizbori, pozvao je u ponedjeljak Iran i Izrael da "odmah" prekinu neprijateljstva.

Smirivanje napetosti Teheran je prvi najavio prekid vojne operacije protiv Izraela, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da su "neprijateljstva na ovom frontu prestala". U znak smirivanja napetosti, glavna međunarodna zračna luka u Teheranu objavila je rano u utorak "povratak u normalu", nakon što je zračni prostor zemlje bio djelomično zatvoren između nedjelje i ponedjeljka. Iran je u manje od 24 sata ispalio oko 30 projektila na Izrael, prema izraelskom vojnom dužnosniku, kao odgovor na izraelske napade na južna predgrađa Bejruta, uporišta proiranskog Hezbolaha.

Izrael nastavio napade na Libanon Iranske oružane snage objavile su u ponedjeljak u podne prekid vojne operacije protiv Izraela. "Ako se agresija i neprijateljstva nastave, uključujući u južnom Libanonu, bit će poduzete daleko oštrije i represivnije mjere nego prije", upozorio je istovremeno Iran. Netanyahu je u istom tonu ustvrdio da će Izrael "snažno" odgovoriti na svaki novi iranski napad. Njegov ministar obrane Israel Katz ranije je rekao da će Izrael "nastaviti djelovati" protiv Hezbolaha. Teheran zahtijeva da se odmah riješi i pitanje sukoba između Izraela i Hezbolaha, a ne samo sukoba Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana koji je počeo 28. veljače, dok Washington želi zaključiti libanonsko pitanje tek u kasnijoj fazi. Izraelski napadi na južni Libanon nastavili su se u ponedjeljak, pri čemu je ubijeno 14, a ranjeno više od 20 osoba, prema navodima vlade i Crvenog križa.