Analiza 'rata iscrpljivanja' koji nitko ne može dobiti: Tko zapravo gubi, Putin ili Zelenski

U prvih pet mjeseci prošle godine Rusija je zauzela 2.368 kvadratnih kilometara, a ove godine 1.443, manje za gotovo 40 posto. Ukrajina po prvi put od kolovoza 2024. vraća više terena nego što gubi.

Prema podacima Instituta za proučavanje rata (ISW) , prosječni dnevni teritorijalni dobitak Rusije u prva četiri mjeseca 2026. pao je s 9,76 kvadratnih kilometara na 2,9 kvadratnih kilometara u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.

Ruske snage nastavljaju pritisak duž istočne i južne bojišnice, ali dinamika se u posljednjih godinu dana drastično promijenila.

Poziv Putinu na pregovore

To je srž argumenata ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog koji je nedavno u osobnom pismu Vladimira Putina ponovo pozvao na pregovore. 'Što god govorili o NATO-u, geopolitici i ruskom jeziku, ovaj rat je vaš osobni odabir - rat bez pravog razloga. Povijest će ga tako pamtiti', napisao je.

Zelenski je ponudio potpuni prekid vatre za trajanja pregovora, razmjenu zarobljenika po načelu 'svi za sve' i sastanak s Putinom u neutralnoj zemlji - Švicarskoj, Turskoj ili nekoj od arapskih zemalja. 'Crta bojišnice sada je linija od koje bi diplomacija trebala početi', poručio je, uz jasno upozorenje: 'Ako sami ne shvatite da je vrijeme za kraj ovog rata, imat ćete se puno više boriti za vlastiti opstanak - ne opstanak Rusije, nego svoj osobni'.

Putin je brzo odgovorio. 'Svakako smo spremni i voljni postići sporazum s Ukrajinom mirnim putem, konkretno na temelju kompromisa o kojima smo razgovarali na sastanku s predsjednikom Trumpom u Anchorageu. Rusija pristaje na te kompromise, a ukrajinska strana također ih mora prihvatiti. Tada će sukob brzo doći do prirodnog završetka', rekao je Putin.

No znakova promjene temeljnog stava nije bilo. Moskva i dalje inzistira da Ukrajina formalno preda ostatak Donbasa koji još kontrolira, što je zahtjev koji Zelenski opisuje kao zahtjev za kapitulacijom.

Skupo, ali mizerno rusko napredovanje

Vojni analitičari opisuju situaciju kao rat iscrpljivanja u pravom smislu. Rusija raspolaže većim ljudskim i materijalnim resursima, ali ih troši po sve skupljoj cijeni. Prema procjeni britanskog vojnoobavještajnog ureda, gotovo pola milijuna ruskih vojnika poginulo je dosad u Ukrajini.

Zelenskij u pismu Putinu navodi još oštrije podatke: samo u svibnju broj poginulih i teško ranjenih ruskih vojnika premašio je 30.000, a zabrinjavajući je omjer - 63 posto poginuli, a tek 37 posto ranjeni. 'U 21. stoljeću nijedna vojska si ne može priuštiti takav omjer', napisao je. Putin je odbacio argumente o vojnoj iscrpljenosti, tvrdeći da ruski resursi za vođenje rata jačaju i da je vrijeme na strani Rusije.

Kao adut naveo je hiperzvučnu raketu Orešnik - sposobnu nositi nuklearne bojeve glave, s dometom većim od 5.000 kilometara - napominjući da ju je Rusija dosad samo testirala i da još nije upotrijebila u punom borbenom opsegu, uključujući napade na urbane ciljeve.

Jedan od vodećih europskih vojnih analitičara Franz-Stefan Gady ocjenjuje da je 'Ukrajina argumentirano u boljoj vojnoj poziciji u svibnju 2026. nego što je bila u svibnju 2025.'.

Američki analitičar Michael Kofman, pak, upozorava na drugu dimenziju: zona uništavanja između linija proširila se na 30 do 40 kilometara, a dronovi su dostigli 'relativni paritet' - 'većina borbi više nije između pješaštva, nego između rojeva dronova jedne i druge strane.'

Kofman ipak upozorava da 'samo ubijanje ruskog osoblja neće biti dovoljno za pobjedu' i da Ukrajina mora 'povećati nadmoć u upotrebi dronova i proširiti udare na operativnu dubinu.' A opet ni ta cijena, ni diplomatski pritisak, ni istekli rokovi nisu promijenili temeljnu računicu Vladimira Putina - teritorijalni dobici, ma koliko usporeni, i dalje dolaze, a Zapad dosad nije bio voljan platiti cijenu ozbiljnih sankcija.