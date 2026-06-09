Srbin likvidiran u Barceloni u mafijaškom obračunu povezanom s kavačkim i škaljarskim klanom

Državljanin Srbije ubijen je u ponedjeljak navečer u Barceloni, a španjolski istražitelji sumnjaju da je riječ o još jednom obračunu povezanom s dugogodišnjim ratom kavačkog i škaljarskog klana. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o Mariju Đ. iz beogradske četvrti Vračar

Napadač, za kojim policija intenzivno traga, navodno je ispalio cijeli spremnik automatskog oružja te pobjegao s mjesta zločina. Stanari zgrade u čijem se dvorištu dogodilo ubojstvo opisali su ga kao muškarca visokog oko 180 centimetara, starog tridesetak godina, javlja Kurir. Španjolski mediji navode kako sve upućuje na nastavak sukoba balkanskih kriminalnih skupina, podsjećajući da je Barcelona posljednjih godina postala jedno od glavnih poprišta obračuna povezanih s ratom kotorskih klanova. U istoj gradskoj zoni prije manje od dva mjeseca ubijen je pripadnik škaljarskog klana Krsto Vujić (44), poznat pod nadimkom Terminator. Napadači su ga 14. travnja izrešetali dok je sa suprugom i maloljetnim djetetom sjedio na terasi kafića.

Novi val osvete među klanovima Prije toga, u srpnju prošle godine, u Barceloni je likvidiran Filip Knežević, visokopozicionirani pripadnik kavačkog klana. Ubojica ga je pričekao u zgradi u kojoj je unajmio apartman te ispalio najmanje osam hitaca. Knežević je koristio lažne dokumente, a Srbija ga je tražila zbog sumnje da je sudjelovao u dvostrukom ubojstvu Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu 2020. godine. Prema izvorima iz kriminalističkih krugova, upravo je njegova likvidacija pokrenula novi val osvete među suprotstavljenim klanovima. Samo dva tjedna nakon Kneževićeva ubojstva, u Barceloni je ranjen Predrag Vujošević (51), poznat kao Marko Crnogorac i nekadašnji pripadnik skupine Pink Panther. Napadači su mu prišli dok je šetao psa, otvorili vatru i pobjegli. Španjolski mediji povezivali su ga sa škaljarskim klanom, a ranije je bio osuđen na šest godina zatvora u velikoj međunarodnoj akciji protiv trgovine kokainom. Nekoliko mjeseci poslije ubijen je i Miljan Milić, kojeg su istražitelji također dovodili u vezu sa škaljarskim klanom. Milić je navodno bio blizak Goranu Radomanu, čija je likvidacija 2015. označila početak krvavog sukoba između dviju frakcija. Dosad ubijeno više od 80 ljudi U tom ratu dosad je ubijeno više od 80 ljudi. Kao glavni povod godinama se spominje nestanak 200 kilograma kokaina iz stana u Valenciji krajem 2014. godine. Nakon toga pripadnici tada jedinstvene kriminalne organizacije međusobno su se optuživali za krađu droge, što je dovelo do podjele na škaljarski i kavački klan. Škaljarski klan predvodio je pokojni Jovan Vukotić, ubijen 2022. u Istanbulu, dok je vođa suparničkog kavačkog klana Radoje Zvicer i dalje u bijegu. Za njim su zbog sumnji u trgovinu kokainom i organiziranje više likvidacija raspisane međunarodne tjeralice.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Standard