Rusi priznali da su namjerno ciljali događaj u Kijevu: 'Tamo je bilo izloženo...'

Kako su poručili iz Moskve, namjerno su ciljali događaj obrambene industrije, koji se održavao na privatnom poligonu za obuku, jer su tamo bili izloženi dronovi ukrajinske i strane proizvodnje, 'uključujući buduće modele', za koje tvrde za su korišteni za napad na civilne ciljeve unutar Rusije.

Podsjetimo, u napadu čija je meta, kasnije je potvrđeno, bila izložba obrambene industrije, poginulo je najmanje 10 ljudi, a oko 100 ih je ozlijeđeno, ističe Kyiv Post.