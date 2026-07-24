Rusi priznali da su namjerno ciljali događaj u Kijevu: 'Tamo je bilo izloženo...'

Rusko ministarstvo obrane, preuzelo je odgovornost za smrtonosni raketni napad u Kijevskoj regiji u kojem je poginulo najmanje 10 ljudi, a oko 100 ih je ozlijeđeno.
Kako su poručili iz Moskve, namjerno su ciljali događaj obrambene industrije, koji se održavao na privatnom poligonu za obuku, jer su tamo bili izloženi dronovi ukrajinske i strane proizvodnje, 'uključujući buduće modele', za koje tvrde za su korišteni za napad na civilne ciljeve unutar Rusije.
Podsjetimo, u napadu čija je meta, kasnije je potvrđeno, bila izložba obrambene industrije, poginulo je najmanje 10 ljudi, a oko 100 ih je ozlijeđeno, ističe Kyiv Post.
Ukrajinsko vijeće proizvođača oružja potvrdilo je da su predstavnici obrambene industrije bili prisutni na mjestu događaja. Naglasili su kako točna lokacija nije javno objavljena te pozvali javnost da ne dijeli informacije o lokaciji koje bi mogle ugroziti istragu.
Kijevska regionalna vojna uprava potvrdila je da je Rusija u napadu upotrijebila balistički projektil, a najveću štetu pretrpio je okrug Bučanski.