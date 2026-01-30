Trump: 'Nisam spavao na sastanku, bilo mi je dosadno'

Trump je četvrtak rekao da nije spavao, nego da mu je bilo dosadno, tijekom sastanka vlade u prosincu, kada je nekoliko puta zatvorio oči. 'Neki su rekli da je zatvorio oči. Vidite, bilo je prilično dosadno', rekao je Trump uz smijeh dužnosnika u sobi kabineta Bijele kuće u četvrtak.

'Nisam spavao. Samo sam zatvorio oči jer sam htio odavde otići. Usput, nisam spavao. Ne spavam puno', dodao je.