'NE SPAVAM PUNO'

Trump: 'Nisam spavao na sastanku, bilo mi je dosadno'

L. Š. / Hina

30.01.2026 u 07:56

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER / POOL
Spavao je ili mu je bilo dosadno? Za američkog predsjednika Donalda Trumpa, sve je u oku promatrača

Trump je četvrtak rekao da nije spavao, nego da mu je bilo dosadno, tijekom sastanka vlade u prosincu, kada je nekoliko puta zatvorio oči. 'Neki su rekli da je zatvorio oči. Vidite, bilo je prilično dosadno', rekao je Trump uz smijeh dužnosnika u sobi kabineta Bijele kuće u četvrtak.

'Nisam spavao. Samo sam zatvorio oči jer sam htio odavde otići. Usput, nisam spavao. Ne spavam puno', dodao je.

Sa 79 godina i u svojem posljednjem mandatu, Trump nastoji otkloniti sumnje u svoju vitalnost. Novinarima često ističe svoju mentalnu spremnost, suradnicima je naredio da objavljuju više stavki iz njegova rasporeda, a povremeno se poigrava i idejom trećeg mandata, unatoč ustavnom ograničenju.

U ranijim administracijama sastanci vlade bili su uglavnom dosadni i daleko od kamera. Za Trumpa su postali pozornica na kojoj on i njegov tim ističu postignuća za koja smatraju da ih mediji nedovoljno prepoznaju.

U jednom slučaju prošle godine sastanak je uživo na televiziji trajao više od tri sata, što je vjerojatno bilo njegovo najdulje javno pojavljivanje pred kamerama.

