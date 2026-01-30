OPLEO PO KANADI

Trump najavio oduzimanje certifikata kanadskim zrakoplovima i nove carine

L. Š. / Hina

30.01.2026 u 07:06

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: Samuel Corum / POOL
Američki predsjednik Donald Trump otvorio je novu frontu u trgovinskom sporu s Kanadom prijeteći uvođenjem 50-postotne carine na zrakoplove proizvedene u Kanadi i oduzimanjem certifikata zrakoplovima proizvedenim u toj zemlji, ako Ottawa ne pristane odobriti seriju mlažnjaka koje proizvodi američki proizvođač Gulfstream

Američki predsjednik je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth ustvrdio da Kanada 'neopravdano, nezakonito i uporno' odbija izdati certifikate američkim mlažnjacima Gulfstream 500, 600, 700 i 800. Zbog toga je najavio kako će opozvati certifikate kanadskih zrakoplova Bombardier, kao i 'svih zrakoplova proizvedenih u Kanadi', te zaprijetio 50 posto uvoznim tarifama na druge zrakoplove proizvedene u Kanadi.

'Ovime opozivamo certifikaciju njihovih poslovnih mlažnjaka Bombardier Global Express i svih zrakoplova proizvedenih u Kanadi, sve dok Gulfstream, velika američka tvrtka, ne dobije punu certifikaciju', napisao je.

'Tisuće privatnih i komercijalnih zrakoplova izgrađenih u Kanadi svakodnevno lete u Sjedinjenim Državama. Nadamo se da će se ova situacija brzo riješiti kako bi se izbjegao značajan utjecaj na zračni promet i putnike', rekao je Bombardier u izjavi za AFP.

Tvrtka je dodala da je 'u kontaktu s kanadskom vladom' po tom pitanju. FlightRadar24 je u petak objavio da je više od 400 zrakoplova kanadske proizvodnje letjelo prema i iz američkih zračnih luka oko 13 sati. Nije jasno kako će Trump oduzeti certifikat zrakoplovima budući da je to posao Federalne uprave za zrakoplovstvo, ali je u prošlosti davao slične izjave koje su na kraju provele nadležne agencije.

Prema globalnim pravilima zrakoplovstva, zemlja u kojoj je zrakoplov dizajniran - SAD u slučaju Gulfstreama - odgovorna je za primarnu certifikaciju poznatu kao tipski certifikat, koji jamči za sigurnost dizajna.

Druge zemlje obično potvrđuju odluku primarnog regulatora, dopuštajući zrakoplovu u svoj zračni prostor, ali imaju pravo odbiti ili zatražiti više podataka. Nakon krize s Boeingom 737 MAX, europski regulatori odgodili su odobrenje nekih američkih odluka o certifikaciji i vršili pritisak za daljnje promjene dizajna, što je izazvalo napetosti s FAA-om.

Također nije bilo jasno može li Federalna uprava za zrakoplovstvo opozvati certifikate za zrakoplove na temelju ekonomskih razloga ili što bi to značilo za američke vlasnike zrakoplova i hoće li ih to spriječiti u radu u Sjedinjenim Državama. FAA može opozvati certifikat zrakoplova iz sigurnosnih razloga.

Ta bi prijetnja, ako se provede, imala drastičan utjecaj i na američke prijevoznike poput American Airlinesa i Delta Air Linesa, koji se za mnoge svoje regionalne usluge oslanjaju na zrakoplove kanadske proizvodnje.

Prema podacima tvrtke za analizu zrakoplovstva Cirium, američke zrakoplovne tvrtke koriste 648 putničkih mlažnjaka proizvedenih u Kanadi. Planirano je da ti zrakoplovi obavljaju više od 2.600 letova dnevno, s ukupno 175.000 dostupnih putničkih sjedala svaki dan.

Bombardier upravlja s više servisnih centara u Sjedinjenim Državama i ima pogon u Wichiti u Kansasu, gdje razvija svoje poslovanje. SAD je najveće svjetsko tržište za poslovno zrakoplovstvo, a kanadska tvrtka tamo ima oko 3.000 zaposlenika.

tportal
