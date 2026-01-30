Njujorški sud odbacio optužbe za ubojstvo izvršnog direktora osiguravajuće tvrtke

Dvadesetsedmogodišnji Mangione prethodno se izjasnio da nije kriv za ubojstvo, posjedovanje oružja i uhođenje zbog navodnog ubojstva izvršnog direktora UnitedHealthcarea Briana Thompsona u četvrti Midtown Manhattan 2024. godine.

Javni dužnosnici osudili su šokantno ubojstvo, ali Mangione je postao svojevrsni narodni heroj nekim Amerikancima koji osuđuju visoke troškove zdravstvene zaštite i osiguranja.

Američka okružna sutkinja Margaret M. Garnett na Manhattanu rekla je da je odbacila optužbe za ubojstvo i posjedovanje oružja jer su pravno nespojive s dvjema točkama optužnice za uhođenje.