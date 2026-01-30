Teroristi ubili 25 ljudi u Nigeriji, sumnja se na Boko Haram

Žrtve su radnici koji su putovali u grad Sabon Gari u sjeveroistočnoj nigerijskoj državi Borno na svoja radna mjesta na gradilištima. U četvrtak ih je napala grupa naoružanih ljudi koji su na njih otvorili vatru, rekli su Reutersu rođaci žrtava Hassan Usman i Auwal Isa.

Senator koji predstavlja regiju, Aliyu Ndume kazao je da je "šokiran i žalostan" zbog ubojstva svojih sunarodnjaka.

U odvojenom napadu militanata, koji se također dogodio u četvrtak u Bornu, ubijeno je najmanje devet vojnika i dvoje članova civilne radne skupine koja im je pomagala. Napadači su vojnu bazu napali prije zore. Pritom je ranjeno šesnaest ljudi.