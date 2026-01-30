Teroristi ubili 25 ljudi u Nigeriji, sumnja se na Boko Haram

Najmanje 25 ljudi ubijeno je kada su, kako se pretpostavlja, militanti Boko Harama napali grad na sjeveru Nigerije, rekla je rodbina žrtava. Riječ je o islamističkom napadu s najviše pobijenih otkako je američki predsjednik Donald Trump naredio zračne napade na Božić.
Žrtve su radnici koji su putovali u grad Sabon Gari u sjeveroistočnoj nigerijskoj državi Borno na svoja radna mjesta na gradilištima. U četvrtak ih je napala grupa naoružanih ljudi koji su na njih otvorili vatru, rekli su Reutersu rođaci žrtava Hassan Usman i Auwal Isa.
Senator koji predstavlja regiju, Aliyu Ndume kazao je da je "šokiran i žalostan" zbog ubojstva svojih sunarodnjaka.
U odvojenom napadu militanata, koji se također dogodio u četvrtak u Bornu, ubijeno je najmanje devet vojnika i dvoje članova civilne radne skupine koja im je pomagala. Napadači su vojnu bazu napali prije zore. Pritom je ranjeno šesnaest ljudi.
Pojačani napadi na vojsku
Born, u kojemu su pripadnici Boko Harama i Islamske države Zapadnoafričke provincije (ISWAP) pojačali napade na vojne konvoje i civile, i dalje ostaje središte sedamnaestogodišnje islamističke pobune.
Nigerija, u kojoj su vrlo česti islamistički napadi i masovne otmice, pod dodatnim je pritiskom da se angažira na jačanju sigurnosti otkako je Trump vlasti te zemlje prošle godine optužio da nije dovoljno zaštitila kršćane. Američke su snage 25. prosinca, napale, kako su tada kazale, terorističke ciljeve.
Nigerijske vlasti tvrde da surađuju s Washingtonom kako bi se poboljšala sigurnost u zemlji.