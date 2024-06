Trump ne bi bio prvi: SAD je već imao predsjedničkog kandidata iz zatvora

Odgovor na to pitanje je da bi jer je SAD već imao kandidata na predsjedničkim izborima koji se kandidirao iz zatvora. Iako situacija nije ista, čovjek je imao drugačiju presudu od Trumpa i nije bilo riječ o bivšem predsjedniku, činjenica je da je 1920. kandidat Socijalističke stranke Amerike Eugene Debs kampanju za predsjedničke izbore vodio iz zatvora, piše agencija AP .

Debs je bio poznati američki sindikalist i jedan od osnivača Socijalističke stranke Amerike, a u zatvoru je završio više puta, uglavnom zbog sindikalnog djelovanja poput sudjelovanja u štrajkovima. Kandidirao se za predsjednika SAD-a 1900., 1904., 1908. i 1912., a najpoznatija njegova kandidatura je ona iz 1920. Naime, 1918. zatvoren je zato što je govorio protiv američkog sudjelovanja u Prvom svjetskom ratu, što je tada, po američkom zakonu, bilo zabranjeno. No, bez obzira na to što je bio zatvoren, kandidirao se za predsjednika na izborima 1920., a budući da nije sam mogao obilaziti zemlju i voditi kampanju, to su radili njegovi stranački kolege, koji su činjenicu da je zatvoren obilato koristili tijekom kampanje.