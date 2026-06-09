Papa poslao važno upozorenje, a tiče se mentalnog zdravlja: 'Postoji nešto duboko pogrešno'

' Postoji nešto duboko pogrešno u određenoj koncepciji rasta koja pojedince podvrgava pritiscima, očekivanjima i napetostima koje ugrožavaju temeljne ravnoteže', izjavio je papa.

'Važno je prepoznati kako je mentalno zdravlje sve više ugroženo u kontekstu društava koja se smatraju naprednima', kazao je Lav XIV. tijekom bdijenja.

Nakon što je saslušao svjedočanstvo žene koja je pokušala samoubojstvo, Papa je pozvao javne zdravstvene sustave da borbu protiv depresije , 'ove nevidljive i raširene bolesti', učine prioritetom.

'Toliko vijesti, čak i danas, svjedoči o nezdravoj klimi u obiteljskim odnosima, obilježenoj zlostavljanjem i ugnjetavanjem, a posebno nasiljem nad ženama, što nažalost često dovodi do femicida', kazao je Lav XIV., pozivajući društva da se 'pozabave ovom dramatičnom stvarnošću'.

Na kraju, Papa je pozvao mlade ljude da 'nauče zastati, cijeniti ono što je važno' kako bi 'također razvili kritički duh prema društvenom sustavu koji ne stavlja pojedinca u svoje središte i stvara situacije nepravde i egzistencijalnog siromaštva'.

Barcelona, druga postaja posjeta

Papa Lav XIV. stigao je u utorak u Barcelonu na drugu postaju jednotjedne turneje po Španjolskoj tijekom koje je upozorio da su eskalirajući sukobi gurnuli svijet u duboku krizu.

Papa, koji je nedavno usvojio snažniji ton protiv ⁠globalnog vodstva, također je rekao španjolskom parlamentu u ponedjeljak da 'moralna veličina' bilo koje zemlje ovisi o tome kako se odnosi prema migrantima i drugim ranjivim skupinama.

Kao i u Madridu, Lava je dočekalo mnoštvo kad je stigao u barcelonsku katedralu iz 14. stoljeća kako bi predvodio podnevnu molitvu, gdje je izgovorio nekoliko riječi na katalonskom prije nego što je nastavio propovijed na španjolskom jeziku.

U oproštajnom govoru prije odlaska iz Madrida, prvi američki papa pozvao je katolike u tom gradu da budu nesebični i pomognu potrebitima. 'U svijetu koji je stalno pod utjecajem osobnog interesa i ⁠profita, važno je ​misliti i živjeti u skladu s autentičnijim mentalitetom', rekao je.

Lav se također sastao s čelnikom sjeveroistočne regije Katalonije.

Središnji dio njegova posjeta Barceloni bit će u srijedu, kada će Papa posjetiti opatiju u obližnjem Montserratu i svečano otvoriti najnoviji toranj Sagrade Familie, modernističke bazilike koja je postala najviša crkva na svijetu.

Posjet bazilici također slavi ostavštinu Antonija Gaudija, čiji su nacrti bili ismijavani za njegova života, ali sada su hvaljeni. Arhitekt, koji je umro 10. lipnja 1926., na putu je da postane katolički svetac.

Papin posjet Španjolskoj kulminirat će u petak na Kanarskim otocima, španjolskom arhipelagu u zapadnoj Africi, gdje će se susresti s oko tisuću migranata koji su na malim čamcima prešli opasne vode Atlantika kako bi stigli u Europu.

U svom govoru u parlamentu u ponedjeljak, papa je rekao da nedostatak pomoći za migrante u svijetu dovodi u pitanje 'etičke temelje međunarodnog poretka'.