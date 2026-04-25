Problemi EU-a ne nestaju s jednim čovjekom: Najteža bitka tek slijedi

No kako su razgovori odmicali, postalo je jasno da problemi Europske unije ne nestaju odlaskom jednog političara; štoviše, razlike među članicama sve su vidljivije. 'Orbán je u nekim aspektima bio zgodan krivac iza kojeg su se svi skrivali', rekao je estonski premijer Kristen Michal. U budućnosti će, dodao je, lideri morati otvorenije iznositi svoje stavove, piše Politico .

Dolazak europskih čelnika na dvodnevni sastanak na Cipru protekao je u neuobičajeno opuštenoj atmosferi. Izostanak mađarskog premijera Viktora Orbána , koji je nakon izbornog poraza preskočio samit, mnogima je bio svojevrsno olakšanje.

Ukrajina i energija

Podjele su se najprije pokazale na pitanju Ukrajine. Dok dio zemalja zagovara ubrzano članstvo te zemlje u EU, drugi pozivaju na oprez. Hrvatski premijer Andrej Plenković poručio je da ulazak Ukrajine u Uniju u skorije vrijeme nije realan, podsjetivši koliko je dugo trajao hrvatski pristupni proces. Na sastanku je sudjelovao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Ni rasprava o energetici nije donijela konkretne odluke. Iako su lideri razgovarali o mogućim mjerama za ublažavanje posljedica globalnog energetskog šoka uzrokovanog ratom na Bliskom istoku, odluka je odgođena.

Ciparski predsjednik Nikos Christodoulides rekao je da će ministri financija u idućim tjednima pripremiti konkretne prijedloge. Europska komisija upozorava na moguće nestašice avionskog goriva, a zemlje bi mogle biti prisiljene dijeliti strateške rezerve.

Najteža bitka tek slijedi?

Drugi dan samita bio je posvećen proračunu, temi koja se pokazala jednako osjetljivom kao i sigurnosna pitanja.

Nizozemski premijer Rob Jetten i njemački kancelar Friedrich Merz zalažu se za smanjenje proračuna i njegovu modernizaciju. S druge strane, zemlje poput Poljske traže veća izdvajanja, dok predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen upozorava da bi rezovi oslabili Uniju.

'Ili veći doprinosi država ili manji kapacitet potrošnje', rekla je von der Leyen, dodajući da bi manje ulaganja značilo i 'manje Europe u trenutku kada je treba više'.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni situaciju je sažela kratko: riječ je o 'iznimno teškim pregovorima'. Dodatne podjele pojavile su se i oko pitanja otplate sredstava iz europskog fonda za oporavak nakon pandemije.

Unatoč svemu, dio čelnika ističe da je atmosfera bez Orbána ipak drukčija. Poljski premijer Donald Tusk rekao je da osjeća 'olakšanje' što više nema političara koji otvoreno koketira s Moskvom.

No taj početni optimizam brzo se sudario s realnošću. Razlike među državama članicama nisu nestale – samo su postale vidljivije. Sastanak na Cipru bio je neformalan i bez konkretnih odluka, ali je poslužio kao upozorenje: ključne rasprave tek slijede. Pravi test čeka europske lidere u lipnju, na formalnom samitu u Bruxellesu.