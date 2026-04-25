Kakav to 'visokorizičan susret' planira Trump? 'To će biti velik globalni događaj'

Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će tijekom predstojećeg državnog posjeta razgovarati s britanskim kraljem Charlesom III o ratu u Iranu i napetim odnosima unutar NATO-a. Riječ je o posjetu koji se već opisuje kao “visokorizičan” i iznimno važan za budućnost odnosa dviju zemalja

Istodobno, Trump planira otvoriti i pitanje britanskog poreza na digitalne usluge, koji pogađa nekoliko velikih tehnoloških kompanija. Već je zaprijetio uvođenjem carina Ujedinjenom Kraljevstvu ako vlada premijera Keir Starmer ne odustane od tog poreza. U telefonskom razgovoru za Reuters Trump je poručio: ‘Razgovarat ću o svemu. On je moj prijatelj i sjajan čovjek.’

Trump Britaniji: Nabavite vlastitu naftu Izvori bliski kraljevskoj obitelji priznaju da se posjet odvija u delikatnom trenutku, nakon ozbiljnog pogoršanja odnosa između SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva, osobito nakon rata u Iranu. Washington je više puta kritizirao London zbog odbijanja sudjelovanja u vojnoj akciji. Neposredno prije najave posjeta, Trump je na društvenim mrežama objavio oštru poruku saveznicima, uključujući Britaniju: ‘Nabavite vlastitu naftu’, uz dodatak da ‘SAD više neće biti tu da vam pomaže, kao što ni vi niste bili uz nas’. Britanske ratne brodove nazvao je i ‘igračkama’, u još jednoj kritici NATO saveznika zbog ograničenog sudjelovanja u zajedničkim američko-izraelskim napadima. Podsjetimo, kralj Charles III. vrhovni je zapovjednik britanskih oružanih snaga. Nova kontroverza: Falklandski otoci Najnoviji prijepor odnosi se na nagađanja da bi SAD mogao preispitati podršku britanskom suverenitetu nad Falklandskim otocima kao svojevrsnu kaznu zbog izostanka potpore u sukobu s Teheranom. Kraljevski biograf Andrew Lownie ocijenio je: ‘Ovaj posjet dolazi usred najveće krize u anglo-američkim odnosima u posljednjih stotinu godina.’ Ipak, za BBC je dodao kako vjeruje da upravo kralj Charles III., kojeg Trump već dugo cijeni, ima potencijal utjecati na američkog predsjednika. Sličnog je mišljenja i povjesničar Ed Owens, koji ističe da se posjet odvija u ‘vrlo neobičnim političkim okolnostima’ te da će biti ‘velik globalni događaj’.

Kraljevski izvori naglašavaju kako će posjet, koji dolazi sedam mjeseci nakon Trumpova boravka u dvorcu Windsor, biti ‘delikatan balans’, ali i prilika za jačanje dugoročnog partnerstva. ‘Da, suočavamo se s trenutačnim izazovima, no ovaj posjet također ima za cilj proslaviti povijesne veze naših naroda i stvoriti uvjete za nastavak tog partnerstva u budućnosti’, poručili su za BBC. Plan puta i simbolične geste Tijekom posjeta kralj će obići Virginiju, New York i Washington DC, gdje će se privatno sastati s Trumpom i održati zajedničko obraćanje pred američkim Kongresom. Bit će to prvi govor britanskog monarha pred Kongresom još od nastupa njegove majke, kraljice Elizabete II., 1991. godine.