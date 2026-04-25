Oštra poruka iz Kine: 'Ako nas ne uklonite s popisa, EU će snositi sve posljedice'

Paket sankcija EU-a usmjeren je na dobavljače kritične visokotehnološke robe iz trećih zemalja, a među njima su i subjekti sa sjedištem u Kini, koji su optuženi za isporuku robe dvojne namjene ili sustava naoružanja ruskome vojno-industrijskom kompleksu.

Taj potez 'suprotan je duhu konsenzusa postignutog između kineskih i čelnika EU-a i ozbiljno potkopava međusobno povjerenje i ukupnu stabilnost bilateralnih odnosa', rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva trgovine.

Ministarstvo je upozorilo da će poduzeti 'nužne mjere' za zaštitu kineskih tvrtki, istaknuvši da će 'sve posljedice snositi EU', dodaje se u izjavi.