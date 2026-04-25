'ČVRSTO PROTIVLJENJE'

Oštra poruka iz Kine: 'Ako nas ne uklonite s popisa, EU će snositi sve posljedice'

L. Š. / Hina

25.04.2026 u 17:19

Wang Wentao, kineski ministar trgovine
Wang Wentao, kineski ministar trgovine Izvor: EPA / Autor: WU HAO
Bionic
Reading

Kinesko ministarstvo trgovine u subotu je izrazilo 'čvrsto protivljenje' uključenju kineskih subjekata u 20. krug sankcija koje je Europska unija donijela protiv Rusije, zahtijevajući njihovo trenutačno uklanjanje s popisa

Paket sankcija EU-a usmjeren je na dobavljače kritične visokotehnološke robe iz trećih zemalja, a među njima su i subjekti sa sjedištem u Kini, koji su optuženi za isporuku robe dvojne namjene ili sustava naoružanja ruskome vojno-industrijskom kompleksu.

Taj potez 'suprotan je duhu konsenzusa postignutog između kineskih i čelnika EU-a i ozbiljno potkopava međusobno povjerenje i ukupnu stabilnost bilateralnih odnosa', rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva trgovine.

Ministarstvo je upozorilo da će poduzeti 'nužne mjere' za zaštitu kineskih tvrtki, istaknuvši da će 'sve posljedice snositi EU', dodaje se u izjavi.

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
GUSJENIČAR SKIF

GUSJENIČAR SKIF

Ovako izgleda najnoviji ukrajinski transporter za kojim vlada nezasitna potražnja
PREDSJEDNIK MILANOVIĆ:

PREDSJEDNIK MILANOVIĆ:

'Jedino rješenje je da uđemo u rat s Rusijom. A to Hrvati jedva čekaju. Ili Nijemci'
LUKSUZNI NORD

LUKSUZNI NORD

Superjahta prošla kroz Hormuški tjesnac: Evo kome pripada

najpopularnije

Još vijesti