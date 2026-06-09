Žestoka eskalacija na Bliskom istoku: SAD iz osvete napao Iran, stigao odgovor Teherana

Sjedinjene Američke Države pokrenule su vojne udare na Iran nakon što je američki predsjednik Donald Trump optužio Teheran za rušenje vojnog helikoptera Apache iznad Omanskog zaljeva
Američke snage započele su u utorak vojne udare na ciljeve u Iranu nakon incidenta u kojem je srušen američki vojni helikopter AH-64 Apache u blizini obale Omana.
Iz američkog Zapovjedništva za Bliski istok (CENTCOM) priopćeno je da su napadi pokrenuti po nalogu predsjednika Donalda Trumpa te da predstavljaju odgovor u samoobrani na, kako navode, neopravdanu iransku agresiju.
Američki dužnosnik izjavio je da su američke snage napale nekoliko iranskih sustava protuzračne obrane i radara u blizini Hormuškog tjesnaca, javlja Axios.
Oglasio se i Trump: Odgovor mora biti snažan i moćan
Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su američke snage pokrenule odmazdu protiv Irana zbog rušenja vojnog helikoptera Apache, poručivši da odgovor Washingtona mora biti "snažan i vrlo moćan".
U razgovoru za ABC News, koji se odvijao upravo u trenutku kada je američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo početak napada na iranske ciljeve, Trump je branio odluku o vojnom odgovoru.
'Mislim da je vrlo važno odgovoriti. Srušili su helikopter i upravo sada odgovaramo', rekao je američki predsjednik.
Trump je dodao da je tijekom cijele svoje karijere vjerovao u odlučan odgovor na napade. 'Vjerujem u snažan odgovor. Oduvijek sam tako postupao tijekom života. Imamo sporazum koji je bio vrlo dobar i vjerojatno će to i ostati', kazao je.
Naglasio je kako je operacija izravna reakcija na incident koji se dogodio prethodne noći. 'Ovo je odgovor na ono što su učinili našem helikopteru sinoć. Smatram da odgovor mora biti vrlo snažan, vrlo moćan i upravo je takav ovaj odgovor', poručio je Trump.
Eksplozije u blizini Hormuškog tjesnaca
Američka vojska nije objavila detalje napada, no prema navodima iranske agencije Mehr, stanovnici luke Sirik i okolnih sela u južnoj iranskoj pokrajini Hormozgan čuli su nekoliko snažnih eksplozija tijekom večernjih sati. Priroda detonacija još nije poznata, a iranske vlasti zasad se nisu službeno oglasile o incidentu.
Više snažnih eksplozija odjeknulo je u utorak navečer na istoku iranske pokrajine Hormozgan, uključujući područja Kuhistaka, Sirika i Minaba, izvijestila je pak iranska novinska agencija Fars. Prema navodima lokalnih izvora, u pojedinim dijelovima pokrajine aktivirana je i protuzračna obrana
Sirik se nalazi u blizini strateški važnog Hormuškog tjesnaca, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih koridora za transport nafte i plina. Posljednjih tjedana područje je više puta bilo u središtu napetosti između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.
Iranski državni mediji izvještavaju o eksplozijama u lučkom gradu Bandar Abasu i na otoku Kešm, prenosi Reuters.
Iran krenuo s odmazdom
'Iran će, kako je upozorio prije nekoliko sati, dati odlučan odgovor na američku agresiju koja se provodi pod izlikom pada helikoptera Apache', objavila je agencija Tasnim, bliska Iranskoj revolucionarnoj gardi, na svom Telegram kanalu.
Iran je lansirao projektile i dronove prema američkim ciljevima u regiji, objavila je, prenosi CNN, Iranska revolucionarna garda (IRGC) na Telegramu.
Iranski šef diplomacije: Napustite regiju ako želite biti sigurni
Iranski šef diplomacije Abas Aragči reagirao je na napade SAD-a.
'Unatoč porazima na bojnom polju, SAD je odlučio testirati našu odlučnost. Naše moćne oružane snage neće ostaviti nijedan napad ni prijetnju bez odgovora. Napustite našu regiju ako želite biti sigurni. Povijest Perzijskog zaljeva ima mnoge poglavlja o teškoj sudbini stranih uljeza', zloguko je poručio.
Sve je krenulo od pada helikoptera
Povod za eskalaciju bio je incident od ponedjeljka kada se američki Apache srušio tijekom ophodnje regionalnim vodama. Trump je ustvrdio da je letjelicu srušio Iran te poručio da SAD 'mora odgovoriti' na takav potez.
Dva člana posade uspješno su spašena i nalaze se u stabilnom stanju. U akciji spašavanja prvi je put korišten besposadni brod američke mornarice, koji je preuzeo pilote s mjesta nesreće i prebacio ih do helikoptera za evakuaciju.
Iran zasad nije službeno komentirao početak američkih udara. Teheran je ranije odbacivao optužbe da je namjerno ciljao američki helikopter te poručivao da želi nastavak diplomatskih razgovora sa SAD-om.
Novi američki napadi predstavljaju najnoviju eskalaciju napetosti između Washingtona i Teherana, unatoč krhkom primirju koje je na snazi od travnja i koje je posljednjih tjedana već bilo narušeno nizom incidenata u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu.