Žestoka eskalacija na Bliskom istoku: SAD iz osvete napao Iran, stigao odgovor Teherana

Američke snage započele su u utorak vojne udare na ciljeve u Iranu nakon incidenta u kojem je srušen američki vojni helikopter AH-64 Apache u blizini obale Omana.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian…

Iz američkog Zapovjedništva za Bliski istok (CENTCOM) priopćeno je da su napadi pokrenuti po nalogu predsjednika Donalda Trumpa te da predstavljaju odgovor u samoobrani na, kako navode, neopravdanu iransku agresiju.

Američki dužnosnik izjavio je da su američke snage napale nekoliko iranskih sustava protuzračne obrane i radara u blizini Hormuškog tjesnaca, javlja Axios.

Oglasio se i Trump: Odgovor mora biti snažan i moćan

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su američke snage pokrenule odmazdu protiv Irana zbog rušenja vojnog helikoptera Apache, poručivši da odgovor Washingtona mora biti "snažan i vrlo moćan".

U razgovoru za ABC News, koji se odvijao upravo u trenutku kada je američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo početak napada na iranske ciljeve, Trump je branio odluku o vojnom odgovoru.

'Mislim da je vrlo važno odgovoriti. Srušili su helikopter i upravo sada odgovaramo', rekao je američki predsjednik.

Trump je dodao da je tijekom cijele svoje karijere vjerovao u odlučan odgovor na napade. 'Vjerujem u snažan odgovor. Oduvijek sam tako postupao tijekom života. Imamo sporazum koji je bio vrlo dobar i vjerojatno će to i ostati', kazao je.

Naglasio je kako je operacija izravna reakcija na incident koji se dogodio prethodne noći. 'Ovo je odgovor na ono što su učinili našem helikopteru sinoć. Smatram da odgovor mora biti vrlo snažan, vrlo moćan i upravo je takav ovaj odgovor', poručio je Trump.