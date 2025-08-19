rat u ukrajini

Trump nakon sastanka u Washingtonu: Započeo sam dogovore susreta Putin - Zelenski

V. B./Hina

19.08.2025 u 00:30

Razgovori u Washingtonu
Razgovori u Washingtonu
Završio je sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa s europskim čelnicima u istočnoj sobi Bijele kuće, rekao je u ponedjeljak dužnosnik Bijele kuće, no nije odmah bilo jasno hoće li se čelnici ponovno okupiti u drugom formatu ili kada

Trump je ranije rekao da će pozvati čelnike natrag u Ovalni ured nakon završetka sastanka.

Sastanak u Bijeloj kući između američkog predsjednika Donalda Trumpa i europskih lidera je završen, ali se nastavljaju pregovori na licu mjesta, izjavio je Serhij Nikiforov, glasnogovornik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Promijenjen format razgovora

Nikiforov je rekao da lideri ostaju u Bijeloj kući kako bi nastavili razgovore, moguće u drugačijem formatu, prenio je CNN.

Pregovori se nastavljaju u Ovalnom uredu u formatu "samo za čelnike", kazao je glasnogovornik Zelenskog.

Dužnosnik Bijele kuće potvrdio je da su Zelenski i europski čelnici trenutno u Ovalnom uredu s Trumpom.

CNN prenosi i da je Trump razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nakon što je Trump prekinuo sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i drugim europskim čelnicima. Izvor upoznat s tim pitanjem za CNN je rekao da Europljani nisu bili prisutni na razgovoru.

Razgovor s Putinom

Podsjetimo, Trump je razgovor prekinuo oko 23 sata kako bi nazvao ruskog predsjednika Vladimira Putina. S njim je razgovarao 40 minuta.

Trump je na mreži Truth Social potvrdio moguće iduće korake nakon sastanaka u Bijeloj kući. Rekao je i da je razgovarao s Vladimirom Putinom kako bi započeo dogovore o sastanku ruskog čelnika i Volodimira Zelenskog. Nakon toga trebao bi uslijediti trilateralni susret između Trumpa, Putina i Zelenskog.

Prema pisanju Financial Timesa, Ukrajina će se obvezati na kupnju američkog oružja u vrijednosti od 100 milijardi dolara kao dio dogovora kojim bi osigurala američka sigurnosna jamstva.

Donald Trump i Volodimir Zelenski

UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

Trump prekinuo sastanak s EU čelnicima da nazove Putina, razgovori se nastavljaju

  • 00:10

    Donald Trump je potvrdio moguće iduće korake nakon večerašnjih sastanaka u Bijeloj kući. Rekao je i da je razgovarao s Vladimirom Putinom kako bi započeo dogovore o sastanku ruskog čelnika i Volodimira Zelenskog.Nakon toga trebao bi uslijediti trilateralni susret između Trumpa, Putina i Zelenskog.

  • 23:38

    Sastanak u Bijeloj kući ipak se nastavlja. BBC javlja da se Trump vratio u Ovalni ured te da će ponovno sjesti sa Zelenskim i europskim čelnicima. U međuvremenu, Reuters i AFP potvrdili su da je Trump prekinuo sastanak kako bi nazvao ruskog čelnika Vladimira Putina. Još nema detalja o tome jesu li dvojica predsjednika doista razgovarala te kakav je bio sadržaj razgovora.

  • 23:06

    Američki predsjednik Donald Trump prekinuo je razgovore u Washingtonu s europskim čelnicima kako bi nazvao ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je u ponedjeljak diplomat EU-a za Reuters. Razgovori bi se trebali nastaviti nakon poziva, za koji je Trump isprva rekao da će se održati nakon što se konzultira s europskim čelnicima, dodao je diplomat. No izvori iz ukrajinske delegacije u Bijeloj kući rekli su za BBC da su razgovori između Trumpa, Zelenskog i europskih čelnika završili. Trump je prethodno rekao da će nazvati ruskog čelnika nakon sastank s EU čelnicima u Washingtonu završi.
