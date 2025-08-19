Trump nakon sastanka u Washingtonu: Započeo sam dogovore susreta Putin - Zelenski

Trump je ranije rekao da će pozvati čelnike natrag u Ovalni ured nakon završetka sastanka.

Sastanak u Bijeloj kući između američkog predsjednika Donalda Trumpa i europskih lidera je završen, ali se nastavljaju pregovori na licu mjesta, izjavio je Serhij Nikiforov, glasnogovornik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Promijenjen format razgovora

Nikiforov je rekao da lideri ostaju u Bijeloj kući kako bi nastavili razgovore, moguće u drugačijem formatu, prenio je CNN.

Pregovori se nastavljaju u Ovalnom uredu u formatu "samo za čelnike", kazao je glasnogovornik Zelenskog.

Dužnosnik Bijele kuće potvrdio je da su Zelenski i europski čelnici trenutno u Ovalnom uredu s Trumpom.