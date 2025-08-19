Trump nakon sastanka u Washingtonu: Započeo sam dogovore susreta Putin - Zelenski

Završio je sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa s europskim čelnicima u istočnoj sobi Bijele kuće, rekao je u ponedjeljak dužnosnik Bijele kuće, no nije odmah bilo jasno hoće li se čelnici ponovno okupiti u drugom formatu ili kada
Trump je ranije rekao da će pozvati čelnike natrag u Ovalni ured nakon završetka sastanka.
Sastanak u Bijeloj kući između američkog predsjednika Donalda Trumpa i europskih lidera je završen, ali se nastavljaju pregovori na licu mjesta, izjavio je Serhij Nikiforov, glasnogovornik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
Promijenjen format razgovora
Nikiforov je rekao da lideri ostaju u Bijeloj kući kako bi nastavili razgovore, moguće u drugačijem formatu, prenio je CNN.
Pregovori se nastavljaju u Ovalnom uredu u formatu "samo za čelnike", kazao je glasnogovornik Zelenskog.
Dužnosnik Bijele kuće potvrdio je da su Zelenski i europski čelnici trenutno u Ovalnom uredu s Trumpom.
CNN prenosi i da je Trump razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nakon što je Trump prekinuo sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i drugim europskim čelnicima. Izvor upoznat s tim pitanjem za CNN je rekao da Europljani nisu bili prisutni na razgovoru.
Razgovor s Putinom
Podsjetimo, Trump je razgovor prekinuo oko 23 sata kako bi nazvao ruskog predsjednika Vladimira Putina. S njim je razgovarao 40 minuta.
Trump je na mreži Truth Social potvrdio moguće iduće korake nakon sastanaka u Bijeloj kući. Rekao je i da je razgovarao s Vladimirom Putinom kako bi započeo dogovore o sastanku ruskog čelnika i Volodimira Zelenskog. Nakon toga trebao bi uslijediti trilateralni susret između Trumpa, Putina i Zelenskog.
Prema pisanju Financial Timesa, Ukrajina će se obvezati na kupnju američkog oružja u vrijednosti od 100 milijardi dolara kao dio dogovora kojim bi osigurala američka sigurnosna jamstva.