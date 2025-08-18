Trenutak koji je nasmijao sve: Niste se preodjenuli

Predsjednik Donald Trump dočekao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Bijeloj kući uoči njihova bilateralnog sastanka.Ukrajinski predsjednik stigao je odjeven svečanije nego inače, ali ipak nije obukao odijelo i kravatu
Ranije je jedan europski dužnosnik rekao za CNN da je izbor odjeće Zelenskog bio tema razgovora između američkih i ukrajinskih dužnosnika uoči sastanaka u Bijeloj kući. Dužnosnik je naveo da je Trumpova administracija sugerirala kako Zelenski ne bi trebao doći u svojoj standardnoj vojnoj odori.
Odjeća ukrajinskog predsjednika postala je predmet kritika tijekom njegovog neuspješnog sastanka u Ovalnom uredu s Trumpom u veljači.
A zanimljiv trenutak dogodio se kada se večeras kada mu se obratio Brian Glenn, desničarski novinar s portala Real America‘s Voice koji je na sastanku u veljači pred Trumpom prozivao Zelenskog jer u Bijelu kuću nije došao u odijelu.
Glenn se javio za pitanje i pohvalio odjevnu kombinaciju ukrajinskog predsjednika te mu se ispričao za incident iz veljače.
'Izgledate fantastično', rekao je Glenn.
Na to se ubacio se Trump koji je Zelenskog podsjetio da je "to onaj isti novinar koji ga je napao zadnji put", nakon čega se novinar ispričao ukrajinskom predsjedniku.
Zelenski je imao spreman odgovor.
'Ja sam se preodjenuo, vi nosite isto odijelo kao i prošli put', uzvratio je i nasmijao sve okupljene u Ovalnom uredu.