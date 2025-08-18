Trenutak koji je nasmijao sve: Niste se preodjenuli

Ranije je jedan europski dužnosnik rekao za CNN da je izbor odjeće Zelenskog bio tema razgovora između američkih i ukrajinskih dužnosnika uoči sastanaka u Bijeloj kući. Dužnosnik je naveo da je Trumpova administracija sugerirala kako Zelenski ne bi trebao doći u svojoj standardnoj vojnoj odori.

Odjeća ukrajinskog predsjednika postala je predmet kritika tijekom njegovog neuspješnog sastanka u Ovalnom uredu s Trumpom u veljači.

A zanimljiv trenutak dogodio se kada se večeras kada mu se obratio Brian Glenn, desničarski novinar s portala Real America‘s Voice koji je na sastanku u veljači pred Trumpom prozivao Zelenskog jer u Bijelu kuću nije došao u odijelu.