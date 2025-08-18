sastanak u bijeloj kući

Trenutak koji je nasmijao sve: Niste se preodjenuli

V. B.

18.08.2025 u 20:54

Volodimir Zelenski i Donald Trump
Volodimir Zelenski i Donald Trump Izvor: Profimedia / Autor: Anna Moneymaker / Getty images / Profimedia
Bionic
Reading

Predsjednik Donald Trump dočekao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Bijeloj kući uoči njihova bilateralnog sastanka.Ukrajinski predsjednik stigao je odjeven svečanije nego inače, ali ipak nije obukao odijelo i kravatu

Ranije je jedan europski dužnosnik rekao za CNN da je izbor odjeće Zelenskog bio tema razgovora između američkih i ukrajinskih dužnosnika uoči sastanaka u Bijeloj kući. Dužnosnik je naveo da je Trumpova administracija sugerirala kako Zelenski ne bi trebao doći u svojoj standardnoj vojnoj odori.

Odjeća ukrajinskog predsjednika postala je predmet kritika tijekom njegovog neuspješnog sastanka u Ovalnom uredu s Trumpom u veljači.

A zanimljiv trenutak dogodio se kada se večeras kada mu se obratio Brian Glenn, desničarski novinar s portala Real America‘s Voice koji je na sastanku u veljači pred Trumpom prozivao Zelenskog jer u Bijelu kuću nije došao u odijelu.

Glenn se javio za pitanje i pohvalio odjevnu kombinaciju ukrajinskog predsjednika te mu se ispričao za incident iz veljače.

'Izgledate fantastično', rekao je Glenn.

Na to se ubacio se Trump koji je Zelenskog podsjetio da je "to onaj isti novinar koji ga je napao zadnji put", nakon čega se novinar ispričao ukrajinskom predsjedniku.

Zelenski je imao spreman odgovor.

'Ja sam se preodjenuo, vi nosite isto odijelo kao i prošli put', uzvratio je i nasmijao sve okupljene u Ovalnom uredu.

Donald Trump i Volodimir Zelenski
  • Donald Trump i Volodimir Zelenski
  • Donald Trump i Volodimir Zelenski
  • Donald Trump i Volodimir Zelenski
  • Donald Trump i Volodimir Zelenski
  • Donald Trump i Volodimir Zelenski
    +7
Donald Trump i Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER

tportal
UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

Trump prekinuo sastanak s EU čelnicima da nazove Putina, razgovori se nastavljaju

  • 23:38

    Sastanak u Bijeloj kući ipak se nastavlja. BBC javlja da se Trump vratio u Ovalni ured te da će ponovno sjesti sa Zelenskim i europskim čelnicima. U međuvremenu, Reuters i AFP potvrdili su da je Trump prekinuo sastanak kako bi nazvao ruskog čelnika Vladimira Putina. Još nema detalja o tome jesu li dvojica predsjednika doista razgovarala te kakav je bio sadržaj razgovora.

  • 23:06

    Američki predsjednik Donald Trump prekinuo je razgovore u Washingtonu s europskim čelnicima kako bi nazvao ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je u ponedjeljak diplomat EU-a za Reuters. Razgovori bi se trebali nastaviti nakon poziva, za koji je Trump isprva rekao da će se održati nakon što se konzultira s europskim čelnicima, dodao je diplomat. No izvori iz ukrajinske delegacije u Bijeloj kući rekli su za BBC da su razgovori između Trumpa, Zelenskog i europskih čelnika završili. Trump je prethodno rekao da će nazvati ruskog čelnika nakon sastank s EU čelnicima u Washingtonu završi.

  • 22:14

    Velika karta Ukrajine postavljena je u Ovalnom uredu prije pregovora iza zatvorenih vrata zmeđu Trumpa i Zelenskog. 
