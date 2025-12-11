Trump lansirao ekskluzivne vize za superbogate: Evo koliko će morati iskeširati zainteresirani

Američki predsjednik Donald Trump pokrenuo je program ubrzanog dobivanja američkih viza za bogate strance koji mogu platiti najmanje milijun dolara za njih

Kartica će pružiti 'izravan put do državljanstva za sve kvalificirane i provjerene osobe', pojasnio je Trump, prenosi BBC. 'TAKO UZBUDLJIVO! Naše velike američke tvrtke konačno mogu zadržati svoje neprocjenjive talente', objavio je američki predsjednik u srijedu na društvenim mrežama.

Trumpova zlatna kartica, najavljena ranije ove godine, američka je viza što se dodjeljuje onima koji mogu dokazati da će pružiti 'značajnu korist' SAD-u, stoji na službenoj web stranici programa. Uvođenje tih ekskluzivnih viza dolazi u trenutku u kojem Washington pojačava mjere protiv imigracije, uključujući povećanje naknada za radne vize i deportaciju nedokumentiranih migranata.

Što nudi zlatna kartica? Program zlatne kartice osigurava odobrenje boravka u SAD-u u 'rekordnom roku' i zahtijevat će naknadu od milijun dolara, što je 'dokaz da će pojedinac značajno koristiti Sjedinjenim Državama', navodi se. Tvrtke koje sponzoriraju zaposlenike moraju platiti dva milijuna dolara, uz dodatne naknade, a uskoro će biti dostupna i 'platinasta' verzija kartice te će nuditi posebne porezne olakšice uz naknadu od pet milijuna dolara, navodi se na web stranici. Pojedinci također moraju platiti nepovratnu naknadu za obradu od 15.000 dolara prije nego što se pregleda njihov zahtjev.

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO / POOL







+8 Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO / POOL

Žestoke kritike Ideja o zlatnim karticama našla se pod žestokim kritikama otkako je najavljena u veljači, a demokrati smatraju da se njome nepravedno favoriziraju bogati pojedinci. Kad je Trump predstavio taj plan, opisao je vize kao slične zelenim kartama, a one omogućuju imigrantima različitih razina prihoda da trajno žive i rade u SAD-u. Vlasnici zelenih karata obično stječu pravo na državljanstvo nakon pet godina. Ali zlatna kartica namijenjena je 'visokokvalificiranim' profesionalcima, rekao je Trump, naglašavajući: 'Želimo ljude koji su produktivni.' 'Ljudi koji mogu platiti pet milijuna dolara stvorit će radna mjesta', istaknuo je, dodajući: 'Prodavat će se kao lude. To je povoljna kupnja.'