Agenti u SAD-u su izuzetno agresivni prema imigrantima: Trump ih uporno opravdava

Ministarstvo pravosuđa pozvalo je Vrhovni sud da ukine tu odluku kojom se agentima privremeno zabranjuje da presreću ili uhićuju osobe bez "razumne sumnje" u to da su u zemlji ilegalno, oslanjajući se isključivo na njihovu rasnu ili etničku pripadnost ili činjenicu da govore španjolski ili engleski s akcentom.

"Zabrana okružnog suda predstavlja snažno upletanje u savezna nastojanja na području koje je veće i gušće naseljeno od mnogih okruga i koje je postala veliki epicentar imigracijske krize", napisalo je Ministarstvo pravosuđa u podnesku.

Trump je pobijedio na predsjedničkim izborima obećavši rekordan broj deportacija. Racije kojima je cilj otkrivanje imigranata koje provodi njegova administracija, uključujući i Los Angeles, izazvala je paniku u imigrantskim zajednicama kao i raširene prosvjede te izazvala niz tužbi za agresivnu taktiku koju provode maskirani i naoružani savezni agenti.

Cilj je 3000 uhićenja dnevno

U svibnju je viši Trumpov pomoćnik i tvorac njegove imigracijske agende Stephen Miller pozvao čelnike imigracijske i carinske službe da ubrzaju deportacije, postavivši kao cilj 3000 uhićenja na dan.

Skupina osoba latinoameričkoga podrijetla uhićena u racijama, među kojima su bili i američki državljani, podignula je u srpnju tužbu protiv dužnosnika administracije na saveznom sudu u Los Angelesu. Jedan od tužitelja, Jason Gavidia tvrdio je da su agenti grubo postupali prema njemu te da mu nisu vjerovali da je američki državljanin ispitujući ga u kojoj je bolnici rođen. U tužbi se kaže da nekritične racije, ispitivanja i uhićenja krše 4. amandman američkoga ustava.