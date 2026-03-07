Trump: 'Kuba će uskoro pasti'

Istodobno tvrdi da Havana želi sporazum : 'Žele postići dogovor, pa ću ondje poslati državnog tajnika Marca Rubija i vidjet ćemo kako će to funkcionirati. Trenutačno smo stvarno usredotočeni na ovo. Imamo puno vremena, ali Kuba je spremna - nakon 50 godina.'

Ovakve Trumpove izjave nisu novost. Već krajem siječnja je kazao da je 'Kuba zaista nacija koja je vrlo blizu propasti.' Rekao je i da je karipska država primala novac i naftu iz Venezuele, ali da nakon intervencije SAD-a to više nije moguće. Američke snage preuzele su kontrolu nad nekoliko naftnih tankera.

Trump je ranije najavio da će nametnuti 'potpunu i sveobuhvatnu blokadu na sve sankcionirane naftne tankere koji ulaze i izlaze iz Venezuele'.

Ranije je također najavio 'prijateljsko preuzimanje' Kube, no dosad se nisu realizirali ni aneksija ni raspad zemlje, sa ili bez sudjelovanja SAD-a.

Odnosi između Havane i Washingtona napeti su već desetljećima. Trenutačno se autoritarni karipski otok nalazi u najtežoj ekonomskoj krizi od revolucije Fidela Castra 1959. godine. Među ostalim ondje vlada nestašica goriva. Ako Sjedinjene Države trajno blokiraju opskrbu naftom iz Venezuele kubansko bi se gospodarstvo moglo u potpunosti urušiti.