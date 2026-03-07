Emirates: 'Nastavljamo s letovima'; Iranski predsjednik ispričao se susjednim državama

Zrakoplovna kompanija Emirates objavila je da će ponovno nastaviti s letovima, i to nedugo nakon što je priopćila da privremeno obustavlja sve letove prema i iz Dubaija. U novom priopćenju kompanija je navela da se zračni promet postupno vraća u normalu te da putnici koji imaju potvrđene rezervacije za današnje poslijepodnevne letove mogu doći u zračnu luku.

'Putnici s potvrđenim rezervacijama za današnje poslijepodnevne letove mogu se uputiti prema zračnoj luci. To uključuje i putnike u tranzitu u Dubaiju, pod uvjetom da i njihov povezani let prometuje prema rasporedu', stoji u priopćenju.

Iz kompanije su dodali da nastavljaju pomno pratiti sigurnosnu situaciju te će operativni raspored prilagođavati razvoju događaja. Agencija AFP navodi da je do novih objava došlo nakon presretanja jednog objekta u blizini zračne luke. Svjedok je, prema istom izvoru, čuo snažnu eksploziju nakon koje se iznad područja podigao oblak dima.