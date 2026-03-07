Emirates: 'Nastavljamo s letovima'; Iranski predsjednik ispričao se susjednim državama

'IDF je pokrenuo napad velikih razmjera na mete u Teheranu', objavila je izraelska vojska dodavši kako je njezina obrana presrela iranske projektile. U Tel Avivu su se u petak navečer čule brojne eksplozije koje su bile uzrokovane tim presretanjima, a stanovnicima je potom oglašeno kako mogu napustiti skloništa 'u svim dijelovima zemlje'.
Ranije u petak je američki predsjednik Donald Trump ustvrdio kako vojne operacije idu jako dobro te kako se napad nastavlja sve do 'bezuvjetne predaje' Irana. U tjedan dana koliko traje rat na Bliskom istoku cijene nafte na svjetskom tržištu porasle su za 30 posto te su dosegle razinu koja nije viđena od 2023. godine.
10:30
Reagirajući na poziv izraelskog veleposlanika Hrvatskoj da prekine odnose s Iranom, iransko veleposlanstvo u Zagrebu ocijenilo je u subotu da između Teherana i Zagreba postoje dobri odnosi uzajamnog poštovanja, te da su diplomati obje zemlje, u okviru načela Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, oduvijek radili na promicanju bilateralnih odnosa.
10:01
Zrakoplovna kompanija Emirates objavila je da će ponovno nastaviti s letovima, i to nedugo nakon što je priopćila da privremeno obustavlja sve letove prema i iz Dubaija. U novom priopćenju kompanija je navela da se zračni promet postupno vraća u normalu te da putnici koji imaju potvrđene rezervacije za današnje poslijepodnevne letove mogu doći u zračnu luku.
'Putnici s potvrđenim rezervacijama za današnje poslijepodnevne letove mogu se uputiti prema zračnoj luci. To uključuje i putnike u tranzitu u Dubaiju, pod uvjetom da i njihov povezani let prometuje prema rasporedu', stoji u priopćenju.
Iz kompanije su dodali da nastavljaju pomno pratiti sigurnosnu situaciju te će operativni raspored prilagođavati razvoju događaja. Agencija AFP navodi da je do novih objava došlo nakon presretanja jednog objekta u blizini zračne luke. Svjedok je, prema istom izvoru, čuo snažnu eksploziju nakon koje se iznad područja podigao oblak dima.
Our post from 11:08am Dubai time regarding operational status is no longer current, and has been deleted to avoid causing unnecessary confusion.— Emirates Support (@EmiratesSupport) March 7, 2026
Emirates has resumed operations. Passengers who have confirmed bookings for this afternoon’s flights may proceed to the airport. This… pic.twitter.com/j6niNfBCoI
08:36
Zrakoplovna kompanija Emirates objavila je da do daljnjeg obustavlja sve letove prema i iz Dubaija. U kratkom priopćenju objavljenom na društvenoj mreži X iz kompanije su poručili putnicima da ne dolaze u zračnu luku dok se situacija ne razjasni. 'Emirates će podijeliti nove informacije čim budu dostupne', navodi se u objavi.
Kompanija je dosad održavala ograničen broj letova iz Dubaija i Abu Dhabija koristeći, kako navode, sigurne zračne koridore. Međutim, zbog aktualne sigurnosne situacije odlučeno je da se sav promet privremeno obustavi do daljnjega.
08:35
Iranski predsjednik Masoud Pezeškian ispričao se susjednim državama zbog aktualne eskalacije u regiji, javlja Reuters. Pezeshkian je pritom poručio da je iransko privremeno vodstvo odobrilo odluku prema kojoj Iran neće izvoditi napade niti raketne udare na susjedne zemlje, osim u slučaju da napad na Iran bude pokrenut s teritorija neke od tih država.
Reakcija Saudijske Arabije
Saudijska Arabija upozorila je Iran da izbjegne 'pogrešne procjene' nakon niza raketnih i dron napada usmjerenih prema teritoriju kraljevine.
Saudijski ministar obrane princ Khalid bin Salman u subotu je poručio Teheranu da pokaže suzdržanost, dok je ministarstvo obrane ranije objavilo da je protuzračna obrana presrela više projektila usmjerenih prema vojnoj zračnoj bazi u kojoj se nalaze i američki vojnici, kao i dronove koji su ciljali veliko naftno polje.
Rijad je također izvijestio da su ovoga tjedna zabilježena najmanje dva napada dronovima na rafineriju Ras Tanura, jedno od ključnih energetskih postrojenja u zemlji.
Princ Khalid je na društvenoj mreži X, nakon sastanka s načelnikom pakistanske vojske, poručio kako takvi potezi ozbiljno narušavaju sigurnost i stabilnost regije. 'Naglasili smo da takve akcije potkopavaju regionalnu sigurnost i stabilnost te izrazili nadu da će iranska strana pokazati razboritost i izbjeći pogrešne procjene', napisao je.
08:34
Izraelska vojska objavila je da je više od 80 borbenih zrakoplova njezina ratnog zrakoplovstva izvelo napade na, kako navodi, ključnu vojnu infrastrukturu iranskog režima u Teheranu i središnjem dijelu zemlje.
Prema priopćenju izraelskih obrambenih snaga (IDF), među pogođenim ciljevima nalazi se i vojno sveučilište Imam Hossein u iranskoj prijestolnici, koje je povezano s Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC). Izrael tvrdi da se ta institucija koristi za obuku časnika i kao mjesto okupljanja pripadnika te elitne vojne formacije.
U objavi na društvenoj mreži X izraelska vojska također navodi da su meta bili skladišta balističkih projektila, podzemna zapovjedna infrastruktura za raketne sustave te lansirna mjesta u zapadnom i središnjem Iranu za koja tvrdi da su bila usmjerena prema izraelskom teritoriju. 'Ovi udari smanjuju sposobnost iranskog režima da napada izraelske civile', poručili su iz izraelske vojske.
⭕️Over 80 IAF fighter jets struck key Iranian regime military infrastructure in Tehran and central Iran.— Israel Defense Forces (@IDF) March 7, 2026
Targets included:
• IRGC Imam Hossein military university—used for IRGC officer training and assembly compound
• Ballistic missile storage facilities
• Underground… pic.twitter.com/n9oz3mjxF1
-
08:04
Rat u Iranu u subotu je ušao u svoj drugi tjedan, a neizvjesnost oko završetka neprijateljstava raste, pošto je američki predsjednik Donald Trump zatražio 'bezuvjetnu predaju' Teherana, dok Izrael nastavlja napadati Libanon i Iran, koji napade uzvraća.
07:38
Evakuirana zračna luka u Abu Dhabiju: UAE aktivirao protuzračnu obranu zbog prijetnje projektilima
Zračna luka u Abu Dhabiju evakuirana je nakon što su vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata aktivirale sustave protuzračne obrane zbog nove prijetnje balističkim projektilima. Riječ je o još jednom u nizu napada koje Iran provodi u sklopu odmazde u regiji, dok zaljevske države tvrde da su presrele više projektila i bespilotnih letjelica.
Prema službenim informacijama Emirata, protuzračni obrambeni sustavi trenutno djeluju kako bi neutralizirali nadolazeće prijetnje. Svjedoci u Abu Dhabiju izjavili su za Reuters da su u glavnom gradu čuli nekoliko snažnih detonacija.
Izvor za Sky News tvrdi da je zbog sigurnosne prijetnje evakuirana međunarodna zračna luka Zayed u Abu Dhabiju. Putnici su, prema istom izvoru, premješteni u podzemna skloništa dok traje procjena situacije.
Napetosti su dodatno porasle nakon što je Saudijska Arabija objavila da je presrela četiri drona koja su bila usmjerena prema naftnom polju Shaybah na jugu zemlje. Riječ je o drugom pokušaju napada na to postrojenje u samo nekoliko sati.
U Dubaiju su građani također prijavili snažne eksplozije tijekom jutra. Emiratske vlasti kasnije su priopćile da je došlo do 'manjeg incidenta uzrokovanog padom krhotina nakon presretanja projektila“' naglašavajući da nema informacija o većoj šteti ili žrtvama.
07:37
Što je 'The Bone'?
Ogroman američki bombarder koji može nositi 24 krstareće rakete sletio je u Veliku Britaniju nakon što je američki ministar obrane upozorio na 'porast' napada na Iran.
B-1 Lancer, visok 43 metra, ima raspon krila od 42 metra, teži 86 tona i najbrži je bombarder američkih zračnih snaga, prema Boeingu. Postiže brzine veće od 1450 km/h.
'Bone' ima napredne radarske i GPS sustave koji pomažu u napadu na ciljeve, kao i elektroničke ometače, radarska upozorenja i sustav mamca kako bi se izbjeglo otkrivanje od strane neprijatelja. B-1, koji je korišten u Siriji, Libiji, Afganistanu i Iraku, a kojim upravlja posada od četiri člana, može nositi do 34 tone oružja i opreme.
06:37
Iran zaprijetio Europi
Zemlje članice Europske unije koje se pridruže napadima SAD-a i Izraela na Iran postaju 'legitimne mete' Irana, rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Madžid Taht-Ravanči u petak.
Iranski veleposlanik u UN-u: Poginulo je više od 1300 civila
Iranski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Amir Saeid Iravani rekao je da je od početka američko-izraelskih napada na Iran poginulo 1332 civila. Govoreći novinarima u sjedištu UN-a u New Yorku, Iravani je rekao da podaci iranskog Crvenog polumjeseca pokazuju da među poginulima ima žena i djece.
Dodao je da su, prema iranskim tvrdnjama, škole, bolnice i druga civilna infrastruktura bili 'namjerno' gađani. SAD odbacuje tvrdnje da ciljaju civilnu infrastrukturu, ali su objavile da istražuju smrtonosni napad na školu za djevojčice u Iranu. Izrael, s druge strane, optužuje Iran da napada izraelske civile.
06:35
